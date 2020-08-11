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    Четверта поспіль перемога: Цуренко вибила росіянку з турніру в Празі

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    Цуренко вигравала чотири турніри категорії WTA в кар'єрі - Четверта поспіль перемога: Цуренко вибила росіянку з турніру в Празі
    Цуренко вигравала чотири турніри категорії WTA в кар'єрі
    Світлина - «UA-Football»

    Представниця українського тенісу Леся Цуренко продовжила похід за трофеєм на кортах у Празі

    Українська тенісистка Леся Цуренко подолала бар’єр першого раунду основної сітки турніру у столиці Чехії – Празі.

    Цуренко вдалося завдати поразки п’ятій сіяній, росіянці Катерині Александровій. У першому сеті наша землячка виграла три гейми на подачі опонентки, програв один гейм на власній подачі. У наступній партії киянка здійснила одразу чотири брейки проти трьох у візаві – 6:2, 6:4.

    Суперниця українки входить до 30 найкращих у світовому рейтингу, посідаючи в ньому 27-му сходинку.

    Поєдинок тривав 75 хвилин. Для Цуренко цей виграш став вже четвертим поспіль, адже вона розпочинала змагання із кваліфікації.

    Додамо, що наступна суперниця українки визначиться в матчі між румункою Анною Богдан і австралійкою Сторм Сандерс.

    Читайте також: Цуренко та Марта Костюк подолали кваліфікаційний етап.
    теніс Леся Цуренко
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