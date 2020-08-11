Четверта поспіль перемога: Цуренко вибила росіянку з турніру в Празі



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Цуренко вигравала чотири турніри категорії WTA в кар'єрі Світлина - «UA-Football»

Представниця українського тенісу Леся Цуренко продовжила похід за трофеєм на кортах у Празі

Українська тенісистка Леся Цуренко подолала бар’єр першого раунду основної сітки турніру у столиці Чехії – Празі.

Цуренко вдалося завдати поразки п’ятій сіяній, росіянці Катерині Александровій. У першому сеті наша землячка виграла три гейми на подачі опонентки, програв один гейм на власній подачі. У наступній партії киянка здійснила одразу чотири брейки проти трьох у візаві – 6:2, 6:4.

Суперниця українки входить до 30 найкращих у світовому рейтингу, посідаючи в ньому 27-му сходинку.

Поєдинок тривав 75 хвилин. Для Цуренко цей виграш став вже четвертим поспіль, адже вона розпочинала змагання із кваліфікації.

Додамо, що наступна суперниця українки визначиться в матчі між румункою Анною Богдан і австралійкою Сторм Сандерс.