Дві українські тенісистки вийшли в основну сітку турніру в Празі



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Світлина - btu.org.ua

Марта Костюк та Леся Цуренко продовжили переможні серії в Празі

Дві представниці жіночого тенісу України подолали вирішальний бар'єр кваліфікації на турнірі категорії WTA International, що проходить в Празі (Чехія) – «Prague Open».

У третьому, фінальному етапі відбору 18-річна Марта Костюк розгромила опонентку з Австралії 275 ракетку світу Сторм Сандерс – 6:0, 6:0.

Для перемоги українці вистачило 51 хвилини та шести реалізованих брейк-пойнтів.

Зовсім інакшим виявився поєдинок за участі киянки Лесі Цуренко проти уродженки Польщі Магдалени Френх. У непоступливій боротьбі переможницею з двох тай-брейків вийшла наша землячка – 7:6 (7), 7:6 (2).

Кожна із тенісисток здійснила по вісім брейків, а поєдинок тривав 2,5 год.

В основній сітці потенційними суперницями українок по першому колу можуть стати: Ана Богдан, Катерина Александрова, Каміла Джорджі, Лаура Зігемунд або ще одна тенісистка з кваліфікації.

Зауважимо, що призовий фонд змагань складає 225,5 тис. дол.

Джерело: WTA