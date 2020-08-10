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    Дві українські тенісистки вийшли в основну сітку турніру в Празі

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    Дві українські тенісистки вийшли в основну сітку турніру в Празі
    Світлина - btu.org.ua

    Марта Костюк та Леся Цуренко продовжили переможні серії в Празі

    Дві представниці жіночого тенісу України подолали вирішальний бар'єр кваліфікації на турнірі категорії WTA International, що проходить в Празі (Чехія) – «Prague Open».

    У третьому, фінальному етапі відбору 18-річна Марта Костюк розгромила опонентку з Австралії 275 ракетку світу Сторм Сандерс – 6:0, 6:0.

    Для перемоги українці вистачило 51 хвилини та шести реалізованих брейк-пойнтів.

    Зовсім інакшим виявився поєдинок за участі киянки Лесі Цуренко проти уродженки Польщі Магдалени Френх. У непоступливій боротьбі переможницею з двох тай-брейків вийшла наша землячка – 7:6 (7), 7:6 (2).

    Кожна із тенісисток здійснила по вісім брейків, а поєдинок тривав 2,5 год.  

    В основній сітці потенційними суперницями українок по першому колу можуть стати: Ана Богдан, Катерина Александрова, Каміла Джорджі, Лаура Зігемунд або ще одна тенісистка з кваліфікації.

    Зауважимо, що призовий фонд змагань складає 225,5 тис. дол.

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    Джерело: WTA

    теніс Леся Цуренко Марта Костюк
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