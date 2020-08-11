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    Тенісистки Костюк і Бондаренко покращили свої позиції в рейтингу WTA

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    Тенісистки Костюк і Бондаренко покращили свої позиції в рейтингу WTA
    Світлина - «zaxid.net»

    Відбулося перше відновлення рейтингу WTA після паузи пов’язаної із пандемією коронавірусу.

    За підсумками першого ігрового тижня після рестарту сезону Марта Костюк піднялася на 140-е місце (+1), на два рядки поліпшила своє становище Марина Чернишова (WTA 309) і на одну позицію вище стала Катерина Бондаренко (WTA 349).

    У топ-100 залишаються три представниці України: Еліна Світоліна - п’ята, Даяна Ястремська – 25, Катерина Козлова – 98.

    На вершині продовжує перебувати Ешлі Барті з Австралії, за нею знаходиться Сімона Халеп із Румунії. Трійку замкнула чешка Кароліна Плішкова.

    Варто зазначити, що естонська тенісистка Аннет Контавейт повернулася в топ-20 після фіналу в Палермо, а переможниця турніру - Фіона Ферро з Франції, дебютувала в топ-50.  

    Читайте також: Дві українки пробилися в основну сітку тенісних змагань у Празі.

    Джерело: WTA

    теніс Катерина Бондаренко Марта Костюк Рейтинг WTA
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