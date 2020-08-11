Тенісистки Костюк і Бондаренко покращили свої позиції в рейтингу WTA



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Світлина - «zaxid.net»

Відбулося перше відновлення рейтингу WTA після паузи пов’язаної із пандемією коронавірусу.

Дві українські тенісистки відзначились прогресом в генерації Жіночої тенісної асоціації (WTA), повідомляє сайт WTA.

За підсумками першого ігрового тижня після рестарту сезону Марта Костюк піднялася на 140-е місце (+1), на два рядки поліпшила своє становище Марина Чернишова (WTA 309) і на одну позицію вище стала Катерина Бондаренко (WTA 349).

У топ-100 залишаються три представниці України: Еліна Світоліна - п’ята, Даяна Ястремська – 25, Катерина Козлова – 98.

На вершині продовжує перебувати Ешлі Барті з Австралії, за нею знаходиться Сімона Халеп із Румунії. Трійку замкнула чешка Кароліна Плішкова.

Варто зазначити, що естонська тенісистка Аннет Контавейт повернулася в топ-20 після фіналу в Палермо, а переможниця турніру - Фіона Ферро з Франції, дебютувала в топ-50.

Джерело: WTA