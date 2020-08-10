Визначилась переможниця першого турніру WTA після п’ятимісячної паузи



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Світлина - WTA

23-річна висхідна зірка французького тенісу Фіона Ферро завоювала свій другий титул WTA.

Французька тенісистка Фіона Ферро стала тріумфаторкою турніру категорії WTA International, що завершився на кортах в Палермо (Італія) після п’ятимісячної паузи пов’язаної із пандемією коронавірусу.

Ферро у двох сетах фінального поєдинку завдала фіаско естонці Анетт Контавейт в 31-му за ліком фіналі «Palermo Ladies Open» - 6:2, 7:5.

У переможниці в активі п’ять брейків проти трьох в естонки, а також два ейси при чотирьох подвійних помилках.

«Я гадаю, що це був мій найкращий матч за тиждень, - сказала Ферро після матчу. - Я відчуваю себе розслабленою. Насправді я не відчувала тиску. Це був важкий матч, тому що суперниця дійсно послідовний гравець, який не дає занадто багато очок. Цей титул дуже багато значить для мене, особливо після п'яти важких місяців паузи в професійному тенісі. Я вже була щасливою, просто знову повернувшись на корт і змагаючись».

Примітно, що Ферро був непереможною в двох регіональних виставкових турнірах, проведених в той час, коли тур WTA був призупинений через пандемію COVID-19. Француженка скористалася моментом призупинки WTA-туру, здобувши ще п'ять перемог, програвши всього один сет в Палермо.

Джерело: WTA