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    Чотириразовий чемпіон світу Феттель може стати у Ferrari персоною нон-ґрата

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    Себастьяна Феттеля очікує непросте моральне випробовування - Чотириразовий чемпіон світу Феттель може стати у Ferrari персоною нон-ґрата
    Себастьяна Феттеля очікує непросте моральне випробовування
    Фото - The New York Times

    Скудерія не хоче розходитися із Себастьяном Феттелем полюбовно

    Колишній гонщик Формули-1, а нині коментатор Sky Sports Мартін Брандл поділився думкою про те, яким буде останній сезон чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля в Ferrari. Німець покине «Скудерію» в кінці 2020 року.

    «Феттель буде входити в бокси Ferrari і почуватися там персоною нон-ґрата. Команда не захоче, щоб він отримав додаткову інформацію. Це дрібниці, але люди будуть дивитися при ньому в підлогу або відводити погляд. Коли ти вже знаходишся на шляху розставання з командою, це трохи незручно. Але потрібно пройти через це. Думаю, той факт, що гонки йтимуть одна за однією, допоможе Себастьяну у цьому контексті.

    Так, в гаражі буде незручно, але на трасі може бути ще гірше. Себастьяну нічого втрачати в битві з Шарлем Леклером, і він буде «ганяти за себе». Думаю, Феттель полетить по трасі. Він уже демонстрував, що здатен ігнорувати командні накази – з Марком Веббером у Red Bull і з тим же Леклером у Ferrari. Зараз Себ точно не буде зацікавлений в дотриманні субординації. Він стане пілотувати для себе. У цьому немає жодних сумнівів.

    Впевнений, що Феттель покаже сильний виступ. Він не втратив швидкості, можливо, лише трохи втратив розсудливість у щільних боях. Цілком очевидно, що Ferrari віддасть перевагу своїй людині – Леклеру. Втім, багато хто може сказати, що команда зробила це ще в 2019 році», - наводить слова Брандла Planet F1.

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    Формула-1 Шарль Леклер Ferrari Себастьян Феттель Мартін Брандл Марк Веббер
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