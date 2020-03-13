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    Старт сезону у Формулі-1 скасовано

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    Мельбурн лишиться без Формули-1 - Старт сезону у Формулі-1 скасовано
    Мельбурн лишиться без Формули-1

    Організатори Гран-прі Австралії пручались до останнього, але здоровий глузд переміг

    Перший етап сезону «Формули-1» - Гран-прі Австралії в Мельбурні - скасовано через оголошену в світі пандемії коронавіруса COVID-19.

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    Останньою краплею, що змінила думку організаторів гонки, стала інформація про хворобу одного з членів команди McLaren.

    Через це команда знялась з етапу, чим не лишила організаторам гонки вибору - без культової команди Гран-прі - вже не те.

    Зараз 14 співробітників вирушили на двотижневий карантин. Ще до рішення про скасування відмовилися від участі і покинули Австралію Кімі Райкконен і Себастьян Феттель.

    Гран-прі Австралії повинно було відбутися з 13 по 15 березня.

    Раніше скасували Гран-прі Китаю, проведення Гран-прі Бахрейну планується без глядачів. Але, враховуючі останні невтішні тенденції, є ризик, що сезон у Великих призах може взагалі не початись.

    Австралія Формула-1 коронавірус
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