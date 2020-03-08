Вперше в історії етап Формули-1 пройде без глядачів



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Гран-прі Бахрейну - лише по ТВ

Організатори перегонів Формули-1 Гран-прі Бахрейну, що було заплановане на 22 березня, йдуть не беспрецедентні кроки через загрозу пандемії COVID-19

У Бахрейн вже завітав коронавірус - наразі хворих менше сотні, але спортивна влада справедливо вирішила не грати з вогнем, щоб не допустити іранський сценарій, де саботаж профілактичних заходів з боку влади спричинив справжню епідемію з людськими жертвами.

Вранці в неділю, 8 березня, промоутери підтвердили - етап у Бахрейни відбудеться, але стежити за ним можна буде тільки по телевізору. Вперше в історії Формули 1 гонка пройде на порожньому автодромі, а всім, хто придбав недешеві квитки на шоу, - повернуть гроші.

«Після консультацій з міжнародними партнерами і робочою групою Королівства з охорони здоров'я, прийнято рішення провести Гран-прі Бахрейну в цьому році тільки для учасників.

Як країна, що приймає Гран-прі, ми несемо відповідальність за уболівальників і відвідувачів гонки. З огляду на глобальне поширення Covid-19, було б неправильно зараз проводити великий спортивний захід, на якому тисячі туристів з усього світу знаходяться в безпосередній близькості один від одного. Але щоб гарантувати, що спорт і його вболівальники не постраждають, гоночний уїк-енд пройде за розкладом, але буде транслюватися по телебаченню.

Ми знаємо, що ці новини багатьох розчарують, особливо тих, хто планував приїхати на Гран-прі, але безпеку залишається нашим головним пріоритетом», - сказано в заяві організаторів.

Зазначимо, що через спалах китайського коронавірусу скасовано цьогорічне Гран-прі Шанхаю, під питанням гонка у Ханої, а от організатори перших перегонів сезону - Гран-прі Австралії (15 березня) поки випромінюють оптимізм.