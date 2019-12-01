Чотириразовий Олімпійський чемпіон Мо Фара повертається, щоб взяти участь в Іграх у Токіо



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Мо Фара мріє перевершити досягнення іншого чотирирзового олімпійського чемпіона на довгих дистанціях - фіна Лассе Вирена

Найтитулованіший стаєр 21 століття націлений на нову олімпійську медаль

Титулований британський бігун на довгі дистанції Мо Фара оголосив про своє повернення на доріжку. Чотириразовий чемпіон Олімпійських Ігор, шестиразовий чемпіон світу (біг 5000 та 10000 м), спробує пройти кваліфікацію на Олімпійські Ігри в Токіо на своїй коронній дистанції в 10 000 м.

З літа 2017 року Мо Фара перекваліфікувався на марафонські забіги. І навіть встановив рекорд Європи в марафоні, перемігши на чиказькому марафоні-2018 - 2:05:11.

Кращий стаєр 21-го століття зазначив, що марафонські канікули не позбавили його швидкості, і він має намір захищати свій титул Олімпійського чемпіона на дистанції 10000 м.