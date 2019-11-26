Українська дзюдоїстка Дарина Білодід – серед найкращих спортсменок світу в 2019-му



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Дарина Білодід у сезоні-2019 зазнала лише однієї поразки при 16-ти перемогах Instagram Дарина Білодід

Відповідне визнання для 19-річної киянки надійшло від Міжнародної асоціації спортивних журналістів

Міжнародна асоціація спортивних журналістів (AIPS) окреслила коло претендентів на звання найкращих спортсмена і спортсменки 2019 року. Впродовж найближчого місяця репортери, які входять в AIPS, віддаватимуть за кандидатів свої голоси. Завершиться голосування 28 грудня.

Серед претенденток на звання найкращої спортсменки 2019 року – чемпіонка світу і Європи, українська дзюдоїстка Дарина Білодід.

Конкурентками 19-річної киянки є тенісистки Ешлі Барті (Австралія) і Б’янка Андреєску (Канада), дзюдоїстка Кларісс Аґбеґнену (Франція), легкоатлетки Далайла Мугаммад (США), Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка), Юлімар Рохас (Венесуела) і Діна Ешер-Сміт (Великобританія), біатлоністка Доротея Вірер (Італія), боксерка Кеті Тейлор (Ірландія), плавчині Катінка Госсу (Угорщина) і Реґан Сміт (США), веслувальниця Ліза Каррінґтон (Нова Зеландія), футболістка Меґан Рапіно (США), гірськолижниця Мікаела Шиффрін (США), борчиня Рісако Каваї (Японія), майстриня академічного веслування Саніта Пушпур (Ірландія), гімнастка Сімона Байлс (США) і лижниця Терезе Йогауґ (Норвегія).

Серед чоловіків на титул найкращого спортсмена світу-2019 претендують веслувальники Ісакіаш Кейруш (Бразилія), Себастьян Брендель (Німеччина), Том Лібшер (Німеччина) та Іржі Пршкавец (Чехія), плавці Адам Піті (Великобританія), Антон Чупков (РФ), Крістоф Мілак (Угорщина) і Калеб Дрессель (США), легкоатлети Крістіан Коулман (США), Карстен Варгольм (Норвегія) і Еліуд Кіпчоґе (Кенія), футболісти Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина), Віржіл ван Дайк (Нідерланди), велосипедист Еґан Бернал (Колумбія), фігуристи Юдзуру Ганю (Японія), Хав’єр Фернандес (Іспанія) і Натан Чен (США), лижник Йоганнес Клебо, біатлоніст Йоганнес Бьо (Норвегія), дзюдоїст Йошіро Маруяма, бадмінтоніст Кенто Мамаота (Японія), автогонщик Льюїс Гемілтон (Великобританія), баскетболісти Лука Дончіч (Словенія), Стеф Каррі (США) і Руді Фернандес (Іспанія), мотоцикліст Марк Маркес (Іспанія), гірськолижник Марсель Гіршер (Австрія), тенісист Рафаель Надаль (Іспанія) і Стефанос Ціціпас (Греція), боксер Сауль Альварес (Мексика), гольфіст Тайґер Вудс (США).