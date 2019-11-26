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    Українська дзюдоїстка Дарина Білодід – серед найкращих спортсменок світу в 2019-му

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    Дарина Білодід у сезоні-2019 зазнала лише однієї поразки при 16-ти перемогах - Українська дзюдоїстка Дарина Білодід – серед найкращих спортсменок світу в 2019-му
    Дарина Білодід у сезоні-2019 зазнала лише однієї поразки при 16-ти перемогах
    Instagram Дарина Білодід

    Відповідне визнання для 19-річної киянки надійшло від Міжнародної асоціації спортивних журналістів

    Міжнародна асоціація спортивних журналістів (AIPS) окреслила коло претендентів на звання найкращих спортсмена і спортсменки 2019 року. Впродовж найближчого місяця репортери, які входять в AIPS, віддаватимуть за кандидатів свої голоси. Завершиться голосування 28 грудня.

    Серед претенденток на звання найкращої спортсменки 2019 року – чемпіонка світу і Європи, українська дзюдоїстка Дарина Білодід.

    Конкурентками 19-річної киянки є тенісистки Ешлі Барті (Австралія) і Б’янка Андреєску (Канада), дзюдоїстка Кларісс Аґбеґнену (Франція), легкоатлетки Далайла Мугаммад (США), Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка), Юлімар Рохас (Венесуела) і Діна Ешер-Сміт (Великобританія), біатлоністка Доротея Вірер (Італія), боксерка Кеті Тейлор (Ірландія), плавчині Катінка Госсу (Угорщина) і Реґан Сміт (США), веслувальниця Ліза Каррінґтон (Нова Зеландія), футболістка Меґан Рапіно (США), гірськолижниця Мікаела Шиффрін (США), борчиня Рісако Каваї (Японія), майстриня академічного веслування Саніта Пушпур (Ірландія), гімнастка Сімона Байлс (США) і лижниця Терезе Йогауґ (Норвегія).

    Серед чоловіків на титул найкращого спортсмена світу-2019 претендують веслувальники Ісакіаш Кейруш (Бразилія), Себастьян Брендель (Німеччина), Том Лібшер (Німеччина) та Іржі Пршкавец (Чехія), плавці Адам Піті (Великобританія), Антон Чупков (РФ), Крістоф Мілак (Угорщина) і Калеб Дрессель (США), легкоатлети Крістіан Коулман (США), Карстен Варгольм (Норвегія) і Еліуд Кіпчоґе (Кенія), футболісти Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина), Віржіл ван Дайк (Нідерланди), велосипедист Еґан Бернал (Колумбія), фігуристи Юдзуру Ганю (Японія), Хав’єр Фернандес (Іспанія) і Натан Чен (США), лижник Йоганнес Клебо, біатлоніст Йоганнес Бьо (Норвегія), дзюдоїст Йошіро Маруяма, бадмінтоніст Кенто Мамаота (Японія), автогонщик Льюїс Гемілтон (Великобританія), баскетболісти Лука Дончіч (Словенія), Стеф Каррі (США) і Руді Фернандес (Іспанія), мотоцикліст Марк Маркес (Іспанія), гірськолижник Марсель Гіршер (Австрія), тенісист Рафаель Надаль (Іспанія) і Стефанос Ціціпас (Греція), боксер Сауль Альварес (Мексика), гольфіст Тайґер Вудс (США).

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    дзюдо легка атлетика Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Стефанос Ціціпас Рафаель Надаль Дарина Білодід Лука Дончіч Доротея Вірер Ешлі Барті Віржіл ван Дайк Б'янка Андреєску Йоганнес Клебо Сауль Альварес Далайла Мугаммад веслування на байдарках і каное Тайґер Вудс Карстен Варгольм Марсель Гіршер Стеф Каррі Крістіан Коулман Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс Діна Ешер-Сміт Юлімар Рохас Сімона Байлс Еліуд Кіпчоґе Кларісс Аґбеґнену Кеті Тейлор Катінка Госсу Реґан Сміт Мікаела Шиффрін Рісако Каваї Терезе Йогауґ Адам Піті Антон Чупков Хав’єр Фернандес Натан Чен Йоганнес Бьо Йошіро Маруяма Кенто Мамаота Льюїс Гемілтон Руді Фернандес
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