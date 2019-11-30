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    Рекорд Яни Клочкової лишається непобитим вже 20 років

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    За свою кар'єру харків'янка встановила півсотні національних рекордів України - Рекорд Яни Клочкової лишається непобитим вже 20 років
    За свою кар'єру харків'янка встановила півсотні національних рекордів України

    Після Яни другої «золотої рибки» в українському плаванні поки що не з’явилося

    Федерація плавання України оновила список національних рекордів за результатами виступів спортсменів у 2019 році. Зазначимо, що майстрам блакитних доріжок вдалося оновити більше двох десятків національних показників в різних вікових категоріях. Втім є й такі, які лишаються непорушними вже по два десятки років!

    Так в грудні цього року виповниться 20 років рекорду  чотириразової олімпійської чемпіонки Яни Клочкової на дистанції 800 м вільним стилем – показник у 8.22,37, який Яна продемонструвала на чемпіонаті Європи у Лісабоні (басейн 25 м), ще  й досі нікому не вдається перевершити. Доречі, тоді з цим часом Клочкова виграла золоту медаль чемпіонату Європи, яка стала однією з 19-ти золотих в її колекції.

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    Цікаво, що наразі в списку рекордів України аж двадцять ще й досі належать Яні, яка завершила кар’єру десять років тому! «Золота рибка» очолює національний жіночий рейтинг на дистанціях 200 м батерфляєм, 200 м та 400 м комплексним плаванням, 800 м вільним стилем, та у складі комбінованої естафети 4х100 м, встановлених в басейні 25 м. А також 200,  400, 800 м вільним стилем,  200 м батерфляєм, 200 м та 400 м комплексним плаванням та комбінованій естафеті 4х100 м – в басейні 50 м. Крім того має в активі ряд юнацьких та юніорських національних рекордів.

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    Нині Яні 37 років, вона веде активне світське життя та багато подорожує
    плавання рейтинг рекорд Яна Клочкова
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