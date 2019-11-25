Український спортсмен розраховує отримати визнання найталановитішого у світі в 2020 році

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Ярослава Магучих, президент НОК України Сергій Бубка і Михайло Кохан під час церемонії в Монако Фото із соцмереж

Михайло Кохан сповнений амбіцій

Як уже повідомляв «Главком», 23 листопада в Монако відбулася церемонія World Athletics Awards, на якій були визначені лауреати сезону-2019.

Зокрема у номінації «Зірка, яка сходить» серед дівчат переможницею визнана віце-чемпіонка світу в стрибках у висоту з України, 18-річна Ярослава Магучих.

Серед хлопців на перемогу в тій же номінації претендував ровесник Ярослави, її земляк-дніпрянин Михайло Кохан. Наш метальник молота увійшов до фінальної п’ятірки претендентів, але перемогу експерти віддали срібному призерові чемпіонату світу-2019 у бігу на 5000 метрів Селемонові Березі.

Після завершення церемонії Кохан поділився враженнями з прес-службою Федерації легкої атлетики України.

«Найяскравіші спогади 2019 року – дебют на дорослому чемпіонаті світу, - сказав Михайло. - Я посів там п’яте місце і встановив особистий рекорд. Також у мене були перемоги на юніорському чемпіонаті Європи і Кубку Європи U23. Нинішнє нагородження для мене не перша подія такого штибу, але точно найкрутіша з тих, на яких був присутній. Було приємно зустріти тут чимало видатних спортсменів сучасності і минулого. Так, я не переміг, але це мотивує мене на подальшу роботу. Сподіваюся, наступного року доведу, що достойний перемоги в номінації «Зірка, яка сходить».