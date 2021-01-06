«Дай по печінці цьому фантазеру». Боксер Редкач відповів Киві у шапці

Правда, згодом спортсмен вилучив відео

Український боксер Іван Редкач відреагував на відео нардепа від ОЖПЗ Іллі Ківи, який у шапці з совєцькою символікою посилає за відомою адресою прихильників декомунізації.

На ролику Ілля Кива говорить, мовляв, він поїв і в шапці, повторюючи популярну за часів Революції Гідності фразу, яку придумали на Майдані. На другому плані, за рингом можна помітити тренера з боксу Валентина Куца, до якого і звертається Редкач у підписі до відео: «Ти чого смієшся, дай по печінці цьому фантазеру».

Правда, зараз Редкач вже видалив цей пост.

У коментарях під цим постом Редкач називав Киву «небезпечною людиною», який «гірше вірусу».

Нагадаємо, що Ілля Кива почав активно постити відео з совєцькою символікою після того, як в кінці минулого року у львівському кафе помітили 19-річного киянина, який вдягся у схожу шапці. Поліція відкрила кримінальне провадження.