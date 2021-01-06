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    «Дай по печінці цьому фантазеру». Боксер Редкач відповів Киві у шапці

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    Ківа - «Дай по печінці цьому фантазеру». Боксер Редкач відповів Киві у шапці
    Ківа
    Світлина - прес-служба ОЖПЗ

    Правда, згодом спортсмен вилучив відео

    Український боксер Іван Редкач відреагував на відео нардепа від ОЖПЗ Іллі Ківи, який у шапці з совєцькою символікою посилає за відомою адресою прихильників декомунізації.

    На ролику Ілля Кива говорить, мовляв, він поїв і в шапці, повторюючи популярну за часів Революції Гідності фразу, яку придумали на Майдані. На другому плані, за рингом можна помітити тренера з боксу Валентина Куца, до якого і звертається Редкач у підписі до відео: «Ти чого смієшся, дай по печінці цьому фантазеру».

    Правда, зараз Редкач вже видалив цей пост.

    У коментарях під цим постом Редкач називав Киву «небезпечною людиною», який «гірше вірусу».

    Нагадаємо, що Ілля Кива почав активно постити відео з совєцькою символікою після того, як в кінці минулого року у львівському кафе помітили 19-річного киянина, який вдягся у схожу шапці. Поліція відкрила кримінальне провадження.

     Читайте також: Тренер Усика з порушенням українського законодавства виступав у чемпіонаті Росії-2016
    Теги: бокс Іван Редкач Ілля Кива спорт поза політикою
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