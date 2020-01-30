Весь у синцях. Український боксер Редкач показав, як його відмолотив Ґарсія (фото)
Український панчер подякував прихильникам і рейтерам
Минулої суботи в Брукліні (США) український боксер на півсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) програв екс-чемпіонові світу в двох різних дивізіонах Денні Ґарсії зі США (36-2, 21 КО).
Невдовзі після бою Іван показав, як відчутно його відмолотив Денні. І додав до світлини коментар:
«Хочу всім подякувати за підтримку. Велике спасибі за те, що приїхали підтримати мої друзі, дякую фанатам, близьким, що не спали рано-вранці, дивилися бої, тримали кулаки, хвилювалися. Це був для мене хороший досвід – хороший бій. Окреме дякую рейтерам і диванним експертам за критику. Відпочинемо і повернемося в зал. Є над чим працювати. Головне – не зраджувати своєї мрії і мети, до якої ідеш».
Зауважимо, що завдяки цій перемозі Ґарсія отримав статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу за версією WBC, яким володіє лідер напівсереднього дивізіону Еррол Спенс зі США (26–0, 21 КО).