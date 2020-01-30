Весь у синцях. Український боксер Редкач показав, як його відмолотив Ґарсія (фото)



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Денні Ґарсія гарно помолотив Івана Редкача Фото із соцмереж

Український панчер подякував прихильникам і рейтерам

Минулої суботи в Брукліні (США) український боксер на півсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) програв екс-чемпіонові світу в двох різних дивізіонах Денні Ґарсії зі США (36-2, 21 КО).

Невдовзі після бою Іван показав, як відчутно його відмолотив Денні. І додав до світлини коментар:

«Хочу всім подякувати за підтримку. Велике спасибі за те, що приїхали підтримати мої друзі, дякую фанатам, близьким, що не спали рано-вранці, дивилися бої, тримали кулаки, хвилювалися. Це був для мене хороший досвід – хороший бій. Окреме дякую рейтерам і диванним експертам за критику. Відпочинемо і повернемося в зал. Є над чим працювати. Головне – не зраджувати своєї мрії і мети, до якої ідеш».





Іван Редкач із наслідками протистояння з Ґарсією

Зауважимо, що завдяки цій перемозі Ґарсія отримав статус обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу за версією WBC, яким володіє лідер напівсереднього дивізіону Еррол Спенс зі США (26–0, 21 КО).