Невгамовний Редкач зібрався побити американського актора



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Іван Редкач Твіттер

Український боксер кинув виклик актору та блогеру Джейку Полу

Український боксер півсередньої ваги Іван Редкач кинув виклик американському актору та блогеру Джейку Полу.

Пол напередодні провів поєдинок проти іншого блогера AnEsonGib, нокаутувавши його ще в першому раунді.

«Джейк Пол, я готовий битися з тобою навіть однією рукою. Давай влаштуємо це», - написав Редкач в мережі Інстаграм.

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Нагадаємо, Редкач 25 січня програв одностайним рішенням суддів екс-чемпіонові світу в двох різних дивізіонах Денні Ґарсії зі США.

Згодом Атлетична комісія штату Нью-Йорк позбавила Редкача ліцензії на рік та оштрафувала на 10000 доларів за укус Ґарсії під час бою.