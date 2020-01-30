  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українського боксера Редкача покарали за укус суперника

    • Розсилка
    Гарсія переміг Редкача - Українського боксера Редкача покарали за укус суперника
    Гарсія переміг Редкача
    Fightnews

    Іван Редкач укусив Денні Ґарсію в програному поєдинку

    Атлетична комісія штату Нью-Йорк покара українського боксера півсередньої вагової категорії Івана Редкача за укус американця Денні Ґарсії в поєдинку 25 січня.

    Нашого боксера на рік позбавили ліцензії та зобов’язали сплатити 10 000 доларів штрафу, інформує Bad Left Hook.

    У Редкача залишилося право оскаржити вердикт.

     Читайте також: Одіозний Валуєв розгледів змову проти російських легкоатлетів

    У Брукліні (США) 25 січня український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) програв одностайним рішенням суддів екс-чемпіонові світу в двох різних дивізіонах Денні Ґарсії зі США (36-2, 21 КО). 

    Під час бою Редкач укусив суперника за плече.

    бокс Іван Редкач Денні Ґарсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ