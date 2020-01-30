Українського боксера Редкача покарали за укус суперника
Гарсія переміг Редкача
Fightnews
Іван Редкач укусив Денні Ґарсію в програному поєдинку
Атлетична комісія штату Нью-Йорк покара українського боксера півсередньої вагової категорії Івана Редкача за укус американця Денні Ґарсії в поєдинку 25 січня.
Нашого боксера на рік позбавили ліцензії та зобов’язали сплатити 10 000 доларів штрафу, інформує Bad Left Hook.
У Редкача залишилося право оскаржити вердикт.
У Брукліні (США) 25 січня український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) програв одностайним рішенням суддів екс-чемпіонові світу в двох різних дивізіонах Денні Ґарсії зі США (36-2, 21 КО).
Під час бою Редкач укусив суперника за плече.