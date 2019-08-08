Даяна Ястремська поступилася американці і втратила нагоду зустрітися зі Світоліною



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1/8 фіналу турніру в Торонто - теж рекорд для Даяни Ястремської Великий теніс України

19-річна українка програла менш ніж за годину

33-тя ракетка світу Даяна Ястремська з України завершила виступи на турнірі із серії Premier 5 у канадському Торонто (покриття – хард, призовий фонд - $2 830 000).

Перемігши іменитих британку Йоганну Конту і білоруску Вікторію Азаренко, в 1/8 фіналу Даяна поступилася 29-й на даний момент тенісистці світу Софії Кенін зі США - 2:6, 2:6.



Матч тривав всього 58 хвилин. Подоба інтриги начебто з'явилася лише в дебюті другого сету, коли Ястремська, поступаючись 0:3, відіграла два гейми і вела 40:0 на третьому. Однак переваги українка не втримала й більше повернутися в боротьбу вже не змогла.



У третьому кожі Кенін зустрінеться з переможницею пари Белінда Бенчіч (Швейцаря) - Еліна Світоліна (Україна), які зустрічаються в ці хвилини.