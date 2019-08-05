Українка Ястремська перемогла 13-ту ракетку світу, півфіналістку Roland Garros



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Даяна Ястремська створила сенсацію Instagram Даяни Ястремської

19-річна одеситка здобула одну з найгучніших перемог у кар’єрі

33-тя ракетка світу Даяна Ястремська з України успішно стартувала на турнірі із серії Premier 5 у канадському Торонто (покриття – хард, призовий фонд - $2 830 000).

В 1/32 фіналу друга тенісистка нашої держави несподівано перемогла півфіналістку останнього відкритого чемпіонату Франції Йоганну Конту з Великобританії – 6:3, 6:3.

Матч тривав годину і 21 хвилину.

В 1/16 фіналу Ястремська зустрінеться з переможницею пари Вікторія Азаренко (Білорусь) – Каміла Джорджі (Італія).

Окрім Даяни, в Торонто виступатиме й перша ракетка України Еліна Сітоліна. Вона потрапила в друге коло напряму і зустрінеться там з переможницею пари Даніель Роуз Коллінз (США) – Катерина Синякова (Чехія).

Чинною чемпіонкою Rogers Cup у Торонто є румунка Сімона Халеп. Вона в 1/16 фіналу зіграє з американкою Дженніфер Брейді, котра у паралельному з Ястремською матчі обіграла француженку Крістіну Младеновіч.