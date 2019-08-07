Даяна Ястремська перемогла дворазову чемпіонку Australian Open



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Даяна Ястремська створила другу сенсацію Великий теніс України

Наша тенісистка вийшла в 1/8 фіналу турніру в Торонто

33-тя ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла у третє коло турніру із серії Premier 5 у канадському Торонто (покриття – хард, призовий фонд - $2 830 000).

Після сенсаційної перемоги в першому колі над півфіналісткою цьогорічного Roland Garros Йоганною Контою з Великобританії, в 1/16 фіналу 19-річна одеситка перемогла чемпіонку Australian Open 2012-го і 2013 років, нині 39-ту тенісистку світу Вікторію Азаренко з Білорусі – 7:5, 7:5.

Матч тривав годину і 55 хвилин. У першому сеті Ястремська вела 5:2, Азаренко рахунок зрівняла, але в кінцівці переконливішою була Даяна. У другій партії навпаки в геймі від перемоги була Вікторія. Але Даяна відігралася з рахунку 3:5, взяла чотири гейми поспіль, а з ними оформила вихід у наступний раунд турніру.

В 1/8 фіналу Ястремська зустрінеться з американкою Софією Кенін (WTA №29), котра несподівано здолала першу ракетку світу Ешлі Барті з Австралії. Майбутні суперниці зустрічалися між собою одного разу. В другому колі цьогорічного Wimbledon перемогу в трьох сетах одержала українка.

У ці хвилини свій матч 1/16 фіналу в Торонто розпочинає перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона зустрічається з чешкою Катериною Синяковою.