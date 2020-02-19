Денис Берінчик вже цієї суботи у Броварах проведе третій захист титулу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Берінчик на професійному рингу провів 12 поєдинків, всі закінчилися тріумфом українського боксера

У суботу, 22 лютого, о 21:25 на «Інтері» в програмі «Великий бокс» - пряма трансляція поєдинку, під час якого український боксер Денис Берінчик проведе захист титулу Міжнародного чемпіона за версією WBO в легкій вазі. Він вийде на ринг проти чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сармієнто. В андеркарті головного бою ще один українець Дмитро Митрофанов боксуватиме з Улугбек Собіровим з Узбекистану.

Денис Берінчик на професійному рингу провів 12 поєдинків, всі закінчилися тріумфом українського боксера. У грудні 2018 року він виграв вакантний титул WBO, а потім двічі успішно захистив пояс в боях з японцем Ніхіто Аракава і мексиканцем Патрісіо Лопесом Морено. Цієї суботи непереможний український боксер знову вийде на ринг, щоб показати свою майстерність. Його суперником стане аргентинський боксер Ектор Едгардо Сармієнто, на рахунку якого 22 поєдинки і 21 перемога, 14 з них - нокаутом.

В андеркарті головного двобою вечора на рингу зустрінуться українець Дмитро Митрофанов і узбекистанець Улугбек Собіров. Сьогодні на рахунку у непереможного Собірова - 9 перемог, в той час як Митрофанов на профі-рингу виграв 7 боїв і ще один поєдинок з його участю закінчився нічиєю.

Чим будуть вражати українські боксери в цей вечір і як покажуть себе в бою з настільки сильними суперниками? Дивіться вже в цю суботу, 22 лютого, о 21:25 на «Інтері» в програмі «Великий бокс».