Боксер Беринчик дізнався суперника за два тижні до бою



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Беринчику треба встигнути підготоватися Instagram боксера

Український боєць зустрінеться з чемпіоном Аргентини

Головна зірка промоутерської компанії братів Кличків 31-річний український боксер Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) нарешті дізнався ім’я свого наступного суперника.

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Це 26-річний аргентинець Ектор Едґардо Сармієнто (21-1-0, 14 КО).

Бій відбудеться в 22 лютого в Броварах в місцевому ТРЦ «Термінал» (Бровари).

Українець буде захищати свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Таким чином, для того, щоб підготуватися до суперника у Беринчика буде лише два тижні. Це вочевидь свідчить про рівень організації турніру. З іншого боку, в боксера не буде часу писати дурню в соцмережах.

Джерело: Главком СПОРТ