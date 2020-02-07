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    Боксер Беринчик дізнався суперника за два тижні до бою

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    Беринчику треба встигнути підготоватися - Боксер Беринчик дізнався суперника за два тижні до бою
    Беринчику треба встигнути підготоватися
    Instagram боксера

    Український боєць зустрінеться з чемпіоном Аргентини

    Головна зірка промоутерської компанії братів Кличків 31-річний український боксер Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) нарешті дізнався ім’я свого наступного суперника.

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    Це 26-річний аргентинець Ектор Едґардо Сармієнто (21-1-0, 14 КО).

    Бій відбудеться в 22 лютого в Броварах в місцевому ТРЦ «Термінал» (Бровари).

    Українець буде захищати свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі. 

    Таким чином, для того, щоб підготуватися до суперника у Беринчика буде лише два тижні. Це вочевидь свідчить про рівень організації турніру. З іншого боку, в боксера не буде часу писати дурню в соцмережах.

    Джерело: Главком СПОРТ

    бокс Денис Беринчик
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