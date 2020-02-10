Вечір боксу у Броварах: Українці дізнались суперників



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Дмитро Митрофанов буде боксувати проти небитого узбека Instagram боксера

22 лютого Бровари стануть столицею українського боксу

Промоутерська компанія братів Кличків визначилась зі списком андеркарту свого великого боксерського турніру в Броварах.

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Вечір боксу у місті-супутнику української столиці пройде 22 лютого, головною подією стане бій Дениса Беринчика (статистика боксера - 12-0-0, 7 КО). Втім, любителям боксу варто звернути увагу й на інші поєдинки.

Так, обіцяє стати цікавим протистояння проспекта-середньоваговика Дмитра Митрофанова (7-0-1, 5 КО) з небитим представником Узбекістану Улугбеком Собіровим (9-0, 5 КО) на прізвисько "Хоробре серце".

Ветеран українського боксу Макс Бурсак (35-6-2, 16 КО) проведе бій проти Пабло Мендози (9-3-0, 9 КО) з Нікарагуа.

Також свої бої 22 лютого 2020 проведуть Мішико Беселія, Юрій Вишняков, Василь Чоботар та інші.

Вечір боксу в Броварах покаже телеканал "Інтер".

Джерело: Главком СПОРТ