Черговий український боксер погорів на любові до Москви



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Денисе, зупинись Інстаграм боксера-москвофіла

Денис Беринчик не хоче відставати від своїх друзів Усика і Ломаченка

Український боксер вкотре вляпався у скандал через любов до «руського миру» - ця фраза вже набила оскомину та дійсно втомила, але дані боксери й не думають зупинятись.

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Черговий привід вважати, що боксерам ту збочену любов насаджують через удари по голові та іншим вразливим частям їх боксерського тіла, дав Деніс Беринчик.

Він у себе в інстаграмі виклав фото зі своїм тренером Олександром Піскуновим. Враховуючи, що позаду - інвалідний візок, те фото мало б символізувати жагу до життя та спортивний подвиг, але увагу привертає зовсім інше.

Справа в тому, що український боксер був одягнений у кофту з символікою московської Олімпіади 1980, яка вважається однією з найскандальнишіх та заполітизованіших у історії спорту. А все через те, що проходила у тоталітарній державі «СССР», нащадком якої є сучасна Росія, що нині веде агресивну війну проти країни, яку представляє Беринчик.

Боксер, до речі, про щось почав здогадуватись та попередив, що вдягнув кофту нібито не через любов до “руського миру” (ага, звісно - ред.), а виключно через любов до спорту та олімпіського руху.

У коментарях, щоправда, Беринчику не повірили та попередили, що треба буди розумнішим та не творити необдуманого. «Від чемпіона до ватника - один крок. Запитай у Васі» - мудро нагадав про тупий камінг-аут Василя Ломаченка один з фоловерів боксера Беринчика.

Джерело: Главком СПОРТ