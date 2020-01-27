Денис Гармаш забив перший гол у чемпіонаті Туреччини (відео)



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Ще мить і м'яч після удару Дениса Гармаша влетить у ворота ФК «Різеспор»

Екс-динамівець вразив ворота лідерів Суперліги

Український півоборонець Денис Гармаш забив свій перший м'яч у складі турецького «Різеспора».

У виїзному матчі 19-го туру Суперліги проти лідера турніру, «Сівваспора» Денис у прямому розумінні прошив воротаря суперників ударом з гострого кута.

То була 60-та хвилина і «Різеспор» повів у рахунку. Однак втримати переваги команда, за яку крім Гармаша виступає ще один екс-динамівець Микола Морозюк, не змогла.

«Сівваспор» відігрався на четвертій компенсованій хвилині зусиллями Ясіна Озтекіна – 1:1.

Зауважимо, що Морозюк відіграв на позиції правого оборонця весь матч, а Гармаш вийшов на поле після перерви.

Після 19-ти турів «Різеспор» має 24 очка і йде в таблиці 11-м. «Сівваспор» лідирує з 41-м пунктом в активі. Найближчий переслідувач – «Фенербахче» - відстає на чотири очки.

Додамо, що за лідерів Суперліги грає ще один колишній динамівець Сергій Рибалка. Але він зараз знаходиться в лазареті.