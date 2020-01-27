Денис Гармаш забив перший гол у чемпіонаті Туреччини (відео)
Екс-динамівець вразив ворота лідерів Суперліги
Український півоборонець Денис Гармаш забив свій перший м'яч у складі турецького «Різеспора».
У виїзному матчі 19-го туру Суперліги проти лідера турніру, «Сівваспора» Денис у прямому розумінні прошив воротаря суперників ударом з гострого кута.
То була 60-та хвилина і «Різеспор» повів у рахунку. Однак втримати переваги команда, за яку крім Гармаша виступає ще один екс-динамівець Микола Морозюк, не змогла.
«Сівваспор» відігрався на четвертій компенсованій хвилині зусиллями Ясіна Озтекіна – 1:1.
Зауважимо, що Морозюк відіграв на позиції правого оборонця весь матч, а Гармаш вийшов на поле після перерви.
Після 19-ти турів «Різеспор» має 24 очка і йде в таблиці 11-м. «Сівваспор» лідирує з 41-м пунктом в активі. Найближчий переслідувач – «Фенербахче» - відстає на чотири очки.
Додамо, що за лідерів Суперліги грає ще один колишній динамівець Сергій Рибалка. Але він зараз знаходиться в лазареті.