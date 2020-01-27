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    «Динамо» розгромило команду Мілевського та Хачеріді (відео)

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    Кияни готуються на зборах у Туреччині - «Динамо» розгромило команду Мілевського та Хачеріді (відео)
    Кияни готуються на зборах у Туреччині
    ФК «Динамо»

    На зборах кияни забили три м’ячі в ворота чемпіона Білорусі

    Київське «Динамо» розгромило в контрольному поєдинку на тренувальних зборах у Туреччині чемпіона Білорусі «Динамо-Брест», за яке виступають колишні гравці «біло-синіх» Артем Мілевський та Євген Хачеріді.

    Кияни забили три м’ячі: двічі в першому таймі влучив Пиварч (22, 36), ще один у другому таймі забив Дуелунд (74).

    Команда Олексія Михайличенка грала поєдинок двома складами:

    «Динамо» Київ (1-й тайм): Бущан, Пиварич, Кадар, Вівчаренко, Забарний, Кадірі, Буяльський, Андрієвский, Караваєв, Шапаренко, Каргбо

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    «Динамо» Київ (2-й тайм): Бойко, Кендзьора, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Дуелунд, Цитаішвілі, де Пена, Соль.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський Євген Хачеріді
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