«Динамо» розгромило команду Мілевського та Хачеріді (відео)



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Кияни готуються на зборах у Туреччині ФК «Динамо»

На зборах кияни забили три м’ячі в ворота чемпіона Білорусі

Київське «Динамо» розгромило в контрольному поєдинку на тренувальних зборах у Туреччині чемпіона Білорусі «Динамо-Брест», за яке виступають колишні гравці «біло-синіх» Артем Мілевський та Євген Хачеріді.

Кияни забили три м’ячі: двічі в першому таймі влучив Пиварч (22, 36), ще один у другому таймі забив Дуелунд (74).

Команда Олексія Михайличенка грала поєдинок двома складами:

«Динамо» Київ (1-й тайм): Бущан, Пиварич, Кадар, Вівчаренко, Забарний, Кадірі, Буяльський, Андрієвский, Караваєв, Шапаренко, Каргбо

«Динамо» Київ (2-й тайм): Бойко, Кендзьора, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Дуелунд, Цитаішвілі, де Пена, Соль.