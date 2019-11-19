Депутат Саладуха вказала прем’єрові Гончаруку, які стадіони треба реконструйовувати



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Стадіон «Атлет» перебуває в критичному стані Фото із соцмереж

Спортсменка-парламентарій підкреслює, що арени треба відновлювати не лише під футбол

Знаменита легкоатлетка Ольга Саладуха. Яка була чемпіонкою світу-2011 у потрійному стрибку, а нині, залишаючись чинною спортсменкою, є народною депутаткою від «Слуги народу», звернулася до прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо оновлення у 2020-му році низки важливих спортивних об’єктів для атлетів.

«Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що в наступному році мають будуть збудовані та реконструйовані 100 стадіонів, - нагадує Ольга Валеріївна на власній сторінці в «Фейсбуку». - Глава уряду натомість заявив про початок визначення відповідних об’єктів. Розуміючи непросту ситуацію з легкоатлетичною інфраструктурою та отримуючи численні звернення від спортивної громадськості, звертаю увагу Кабміну, серед інших, хотіла б акцентувати увагу на трьох із них».

Першим к переліку Ольга Саладуха згадала про стадіон «Атлет», що на Лабораторному провулку, 7а, поруч уз Будинком футболу. То – єдиний спеціалізований легкоатлетичний стадіон у Києві, який щоденно відвідують понад 500 спортсменів. За словами спортсменки, об’єкт перебуває в критичному стані.

Зауважимо, що стадіон «Атлет» обіцяли реконструювати в процесі підготовки до проведення командного чемпіонату Європи легкоатлетичній Суперлізі. Правда, попередньо очікувалося, що Київ прийме ці змагання у 2021 році, а зараз плани начебто зміщені на 2023-й. Також під цю подію неподалік від стадіону «Атлет» збиралися побудувати тренувальне поле для метань.

Потребує капітального ремонту багатофункціональний комплекс стадіону «Арсенал», який включає легкоатлетичні доріжки, футбольне та хокейне поля, тенісні корти тощо (вул. Грушевського, 31). Саладуха відзначає, що треба, як мінімум, проконтролювати, щоб у разі, коли таки дійде до спорудження нового комплексу, як про це заявляють інвестори, було побудовано новий сучасний стадіон, а не знесено існуючий.

Турбує Саладуху й доля ще одного столичного об’єкту – спортивного комплексу Національного авіаційного університету з басейном та стадіоном (вул. Героїв Севастополя 23а), що перебуває у вкрай незадовільному стані і взагалі є загроза його забудови житловим комплексом.

Серед арен інших міст спортсменка-нардеп згадала про критий стадіон-манеж Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць» (проспект Шевченка, 31а), який є єдиним у регіоні легкоатлетичним манежем. Він теж знаходиться в критичному стані.

За Словами Саладухи, у зверненні вона вказала й інші об’єкти і сподівається на плідну співпрацю з урядовцями.

«Важлива деталь: часто під стадіоном розуміють, по суті, футбольне поле. Але вкрай важливим є відновлення власне повноцінної інфраструктури для легкоатлетичних змагань», - підкреслює Ольга Саладуха, яка на останньому чемпіонаті світу посіла високе п’яте місце і здобула олімпійську ліцензію.