Томенко: Уряд Гончарука ще жодного разу не обговорював підготовку України до Олімпіади-2020



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Микола Томенко стверджує, що наразі Міністерство культури і спорту далеке від спорту Вікіпедія

Відповідальний за спорт наразі зайнятий вивченням української мови

Народний депутат України п’яти скликань, а нині почесний президент Федерації біатлону України Микола Томенко звернув увагу на байдуже ставлення нинішнього уряду до проблем спорту найвищих досягнень.

«Що там з підготовкою до Олімпіади-2020?

Сьогодні (12 листопада – прим.) на засіданні виконкому Національного олімпійського комітету України мова йшла про відсутність розуміння урядом значення участі України в літній Олімпіаді-2020 в Токіо.

До сьогодні Уряд жодного разу не обговорював підготовку України до головного світового спортивного форуму, який відбудеться вже через вісім місяців у Японії.

Натомість, в урядовій версії бюджету на 2020 рік зникли доплати провідним тренерам, які готують олімпійців,

досі не вирішена фінансова складова питання з трансляцією Олімпіади,

зупинено проекти будівництва спортивної інфраструктури, які вже розпочаті в 2019 році...

Нагадаю, що в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», яку ніхто не відміняв, передбачено виконання завдання ... здобути 35 медалей на Олімпіаді в Токіо», - написав пан Томенко у себе в «Фейсбуку».

Також Микола Володимирович зауважив, що відповідальний за спорт в об’єднаному Міністерстві культури і спорту Володимир Шумілін нині зайнятий вивченням української мови, бо нещодавно не зміг навіть доповісти законопроект у профільному комітеті.

Зауважимо, що народний депутат, дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк вчора проінформував, що в проекті бюджету на 2020 рік заплановано виділення 450 мільйонів гривень на будівництво і реконструкцію спортивних об’єктів.