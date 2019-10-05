Потрійні стрибки на Чемпіонаті світу. Українка Саладуха - у п'ятірці найкращих



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Ольга Саладуха показала найкращий у сезоні результат IAAF

Головною інтригою в секторі для потрійного стрибка був штурм світового рекорду українки Інеси Кравець

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Саладуха посіла п’яте місце у змаганнях з потрібного стрибка на чемпіонаті світу в Досі (Катар).

Перша ж спроба виявилася для 36-річної чемпіонки світу-2011 найкращою. Вона показала найкращий у цьому сезоні результат – 14,52 метра – і спершу увійшла в трійку, але згодом була відсунена на п’яте місце.

Головна ж інтрига в секторі для потрійного стрибка полягала в тому, чи зуміє Юлімар Рохас із Венесуели побити встановлений 24 роки тому на чемпіонаті світу-1995 у Гетеборзі (Швеція) світовий рекорд Інеси Кравець. Уже другою спробою Юлімар, яка цьогоріч стрибала на 15,41, майже повторила своє особисте досягнення – 15,37 м. До Кравець венесуелці забракло 13 сантиметрів, але попереду було цілих чотири спроби.

Вже в третій Рохас перестрибнула умовну лінію світового рекорду (15,50) сантиметрів на десять. Але й заступ був майже аналогічним. У четвертій спробі Юлімар стрибнула вже скромніше – 15,18. А два заключних стрибки продемонстрували, що Рохас вочевидь трохи втомилася.

Таким чином, рекорд Інеси Кравець у День народження нашої атлетки таки встояв.

Срібло здобула Шенієка Рікеттс із Ямайки – 14,92 метри. Бронза у чинної олімпійської чемпіонки Катерін Ібарґен із Колумбії – 14,73 м.