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    Діджитал-міністр уряду Гончарука повісив у робочому кабінеті великий портрет футбольного тренера

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    Михайла Федорова надихає приклад Клаудіо Раньєрі - Діджитал-міністр уряду Гончарука повісив у робочому кабінеті великий портрет футбольного тренера
    Михайла Федорова надихає приклад Клаудіо Раньєрі
    the Бабель

    28-річного Михайла Федорова надихає Клаудіо Раньєрі

    У робочому кабінеті 28-річного віце-прем’єра й за сумісництвом міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова висить великий портрет видатного футбольного тренера Клаудіо Раньєрі.

    68-річний італійський спеціаліст є практикуючим тренером з далекого 1986 року. За той час він працював з італійськими «Кальярі», «Наполі», «Фіорентиною», «Пармою», «Ювентусом», «Ромою» й «Інтером», іспанськими «Атлетіко» і «Валенсією», англійськими «Челсі», «Лестер Сіті» і «Фулемом», збірною Греції, французьким «Нантом», а зараз знову повернувся додому і очолив ґенуезьку «Сампдорію».    

    Вочевидь міністра Федорова, який відповідав у виборчому штабі кандидата Володимира Зеленського за діджитал-напрям і справедливо вважається одним зі співтворців президентської перемоги, надихає на звершення найгучніший у кар’єрі Раньєрі успіх. У сезоні-2015/2016 він створив сенсацію в англійській Прем’єр-лізі і здобув чемпіонство з «Лестер Сіті», командою, яку за рівнем комплектації вважали одним із аутсайдерів турніру.  

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ партія Слуга народу Клаудіо Раньєрі Михайло Федоров ФК «Лестер Сіті»
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