Видатний італійський гравець зворушливо попрощався з футболом (відео)



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Даніеле Де Россі - один із найкультовіших гравців в історії «Роми» Фото із соцмереж

Даніеле Де Россі провів за «Рому» 616 матчів

Півоборонець і капітан італійської «Роми» Даніеле Де Россі провів прощальний матч за римський клуб.

У матчі 38-го туру чемпіонату Італії з «Пармою» (2:1) хавбек вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 82 хвилини. Йдучи з поля, Де Россі передав капітанську пов'язку Алессандро Флоренці.

Після закінчення матчу Де Россі спершу обійнявся з іншими легендами «Роми» Бруно Конті, Франческо Тотті і Клаудіо Раньєрі, а потім разом зі своєю сім'єю зробив коло пошани по стадіону. Гравці «Роми» одягли футболки з номером і прізвищем гравця, а в центрі поля з'явився великий банер, присвячений хавбеку.

35-річний Де Россі є вихованцем «Роми», провів за клуб 616 матчів у всіх турнірах, в яких став автором 63 забитих м'ячів і віддав 54 результативних передачі. У складі «вовків» хавбек двічі ставав володарем Кубка Італії, а також один раз виграв Суперкубок країни.