Тренер «Шахтаря» претендує на посаду наставника італійського гранда



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Не виключено, незабаром Паулу Фонсеці доведеться замінити помаранчеву краватку на гранатову ФК «Шахтар»

Крім португальця, розглядаються ще дві кандидатури

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека в числі претендентів на посаду наставника «Роми». За повідомленнями La Gazzetta dello Sport, португалець є одним з пріоритетних кандидатів нарівні з Арсеном Венґером.

Контракт Фонсеки з «Шахтарем» діє до 2020-го року. Нещодавно з'явилася інформація, що керівництво «гірників» може влітку змінити португальця на Развана Луческу, сина Мірчі Луческу.

«Рома», яка по закінченню нинішнього сезону хоче запросити нового тренера на зміну Клаудіо Раньєрі, вже намагалася домовитися з екс-тренером «Ювентуса», збірної Італії і «Челсі» Антоніо Конте, проте той відмовився. Також в числі потенційних кандидатів був і Мауріціо Саррі, але він хоче і далі тренувати «Челсі».

Також керівництво «вовків» розглядає варіант із запрошенням Арсена Венґера. Але досвідчений француз, згідно з інформацією італійських ЗМІ, зараз веде переговори з «ПСЖ» про можливу посаду спортивного директора паризького клубу.

В чемпіонаті Італії «Рома» веде боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів. За три тури до фінішу команда Раньєрі посідає шосте місце і відстає від «Аталанти», яка йде на четвертому місці, на три очки.