Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
Беньямін Вербіч забив третій м'яч у ворота маріупольців
Іван Вербицький
Кияни непогано розім’ялися перед зустріччю Ліги Європи
Команда київського «Динамо» розгромила дочірню команду Ріната Ахметова «Маріуполь» у 15-му турі чемпіонату України.
Три м’ячі у ворота Євгена Гальчука забили Віталій Буяльський, Віктор Циганков та Беньямін Вербіч. Угорський центральний оборонець киян Тамаш Кадар, який замінив в основі травмованого Дениса Попова, зіграв свій сотий матч у складі киян.
Іван Вербицький
«Динамо» з 30-ма очками посідає друге місце, відстаючи від «Шахтаря» на 13 пунктів. «Маріуполь» має 17 очок і йде сьомим.
Найближчого четверга динамівці зіграють, можливо, ключовий матч групового турніру Ліги Європи. У Швеції кияни протистоятимуть «Мальме».
Іван Вербицький, «Главком»
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