Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

Беньямін Вербіч забив третій м'яч у ворота маріупольців Іван Вербицький

Кияни непогано розім’ялися перед зустріччю Ліги Європи

Команда київського «Динамо» розгромила дочірню команду Ріната Ахметова «Маріуполь» у 15-му турі чемпіонату України.

Три м’ячі у ворота Євгена Гальчука забили Віталій Буяльський, Віктор Циганков та Беньямін Вербіч. Угорський центральний оборонець киян Тамаш Кадар, який замінив в основі травмованого Дениса Попова, зіграв свій сотий матч у складі киян.

«Динамо» з 30-ма очками посідає друге місце, відстаючи від «Шахтаря» на 13 пунктів. «Маріуполь» має 17 очок і йде сьомим.

Найближчого четверга динамівці зіграють, можливо, ключовий матч групового турніру Ліги Європи. У Швеції кияни протистоятимуть «Мальме».

Іван Вербицький, «Главком»



