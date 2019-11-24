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    Статті

    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Беньямін Вербіч забив третій м'яч у ворота маріупольців - Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Беньямін Вербіч забив третій м'яч у ворота маріупольців
    Іван Вербицький

    Кияни непогано розім’ялися перед зустріччю Ліги Європи

    Команда київського «Динамо» розгромила дочірню команду Ріната Ахметова «Маріуполь» у 15-му турі чемпіонату України.

    Три м’ячі у ворота Євгена Гальчука забили Віталій Буяльський, Віктор Циганков та Беньямін Вербіч. Угорський центральний оборонець киян Тамаш Кадар, який замінив в основі травмованого Дениса Попова, зіграв свій сотий матч у складі киян.

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    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» розтрощило фарм-клуб «Шахтаря» на київському морозі. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Іван Вербицький

    «Динамо» з 30-ма очками посідає друге місце, відстаючи від «Шахтаря» на 13 пунктів. «Маріуполь» має 17 очок і йде сьомим.

    Найближчого четверга динамівці зіграють, можливо, ключовий матч групового турніру Ліги Європи. У Швеції кияни протистоятимуть «Мальме».

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: «Динамо» дотиснуло в Києві «Маріуполь» (відео)


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