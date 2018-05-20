«Динамо» готове влітку попрощатися з одним зі своїх легіонерів

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Дерліс Гонсалес. Фото: ФК Динамо

Гонсалес, швидше за все, залишить київський клуб

«Динамо» готове цього літа продати хавбека Дерліса Гонсалеса.

Принаймні про це повідомив ведучий шоу «ТаТоТаке» Сергій Болотніков.

Сам футболіст нещодавно заявив, що йому в «Динамо» не комфортно і він хоче змінити обстановку.

Всього за киян 24-річний парагваєць провів 85 матчів, забив 12 голів і зробив 12 асистів.

Зазначається, що найвірогідніший варіант для продовження кар'єри парагвайця це клуб з Мексики.

Також їм цікавиться «Бенфіка».

Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном, але так і не виграв у «Динамо» у чемпіонаті.

У останньому турі поточного сезону кияни перемогли з рахунком 2:1.