«Динамо» поверне з оренди українських нападника і півзахисника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Назарій Русин Фейсбук

Президент клубу Ігор Суркіс прокоментував гру орендованих у «Зорю» футболістів

Київське «Динамо» планує повернути з оренди Назарія Русина та Богдана Леднєва. Про це в ефірі програми «Профутбол» повідомив президент клубу Ігор Суркіс, коментуючи гру футболістів у оренді в луганській «Зорі».

«Дуже раді за Русина, Леднєва і Тимчика, які грають. Це наше потенційне підсилення. Вони набувають досвіду. Цілком можливо, якщо не зимою, то влітку обов’язково Леднєва та Русина заберемо. Леднєв зараз у відмінних кондиціях. Він демонстрував якісний футбол і тоді, коли ми запрошували його в «Динамо». У оренду його віддали лише з однією метою – грати та набувати досвіду», - зазначив Суркіс.

Леднєв поточного сезону забив 8 м’ячів та віддав 2 передачі в 16-ти поєдинках. У доробку Русина 6 м’ячів та 3 передачі в 12-ти матчах.