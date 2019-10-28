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    «Динамо» поверне з оренди українських нападника і півзахисника

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    Назарій Русин - «Динамо» поверне з оренди українських нападника і півзахисника
    Назарій Русин
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    Президент клубу Ігор Суркіс прокоментував гру орендованих у «Зорю» футболістів

    Київське «Динамо» планує повернути з оренди Назарія Русина та Богдана Леднєва. Про це в ефірі програми «Профутбол» повідомив президент клубу Ігор Суркіс, коментуючи гру футболістів у оренді в луганській «Зорі».

    «Дуже раді за Русина, Леднєва і Тимчика, які грають. Це наше потенційне підсилення. Вони набувають досвіду. Цілком можливо, якщо не зимою, то влітку обов’язково Леднєва та Русина заберемо. Леднєв зараз у відмінних кондиціях. Він демонстрував якісний футбол і тоді, коли ми запрошували його в «Динамо». У оренду його віддали лише з однією метою – грати та набувати досвіду», - зазначив Суркіс.

    Леднєв поточного сезону забив 8 м’ячів та віддав 2 передачі в 16-ти поєдинках. У доробку Русина 6 м’ячів та 3 передачі в 12-ти матчах.

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