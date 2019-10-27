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    «Динамо» впустило перемогу вдома проти «Карпат» (відео)

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    &laquo;Карпати&raquo; відібрали в Києві очки в динамівців - «Динамо» впустило перемогу вдома проти «Карпат» (відео)
    «Карпати» відібрали в Києві очки в динамівців
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    Автогол Шабанова позбавив киян двох очок у домашньому матчі

    «Динамо» (Київ) – «Карпати» (Львів) – 1:1

    Голи: 1:0 – Вербич (49). 1:1 – Шабанов (86, у свої ворота)

    «Динамо»: Бущан, Попов, Миколенко, Сидорчук, Циганков, Гармаш (Шепелєв, 79), Родрігес (Вербич, 46), Шабанов, Караваєв, Фран Соль, Шапаренко. Тренер – Олексій Михайличенко.
    «Карпати»: Кудрик, Халл, Веремієнко, Мартенс, Кльоц (Бойчук, 83), Ді Франко, Назарина, Лоренцен, Вакуленко, Лях (Понде, 73), Жоао Діого. Тренер – Роман Санжар.
    Попередження: Сидорчук (40), Попов (65), Шапаренко (90+5) - Ді Франко (81)
    Судді: Кривушкін – Павлінов, Сухін, Копієвський.

    27 жовтня. Київ. НСК Олімпійський

    Господарі досить мляво діяли в першому таймі, що цілком влаштовувало гостей. Львів’яни поступово адаптувалися й кілька разів небезпечно атакували.

    Пожвавішала гра по перерві. Вербич, який щойно замінив Родрігеса, відкрив рахунок у матчі.

    Кілька нагод збільшити перевагу кияни змарнували, за що довелося згодом поплатитися. Шабанов невдало зрізав м’яч у свої ворота, намагаючись відбити простріл – 1:1.

    Господарі кинулися рятувати матч на останніх хвилинах. Кілька разів небезпечно били, на останніх секундах вимагали пенальті – м’яч ніби зачепив руку гравця гостей. Втім львів’яни також втратили реальну нагоду вирвати перемогу. Бойчук вибіг сам проти Бущана, але влучив у поперечину.

    Відтак «Динамо» повернулося на другу сходинку турнірної таблиці, змарнувавши нагоду бодай на два очка скоротити відставання від «Шахтаря».

    У наступному турі кияни грають 3 листопада вдома проти «Львова», а «Карпати» днем раніше зустрінуться вдома з «Шахтарем».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК Карпати
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