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    «Динамо» таки дозаявило на весняні матчі Прем'єр-ліги Ротаня

    Раніше Руслан був відсутній у заявці команди на офіційному сайті УПЛ
    Київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців. Зокрема, ще 1 лютого «біло-сині» поповнили заявку Беньяміном Вербичем, Карлосом Самбрано, Дмитром Хльобасом та Артемом Шабановим. Після цього в експертів і вболівальників з’явилися запитання щодо
    • Сьогодні, 17:22
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    Руслан Ротань. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Руслан Ротань. Фото ФК «Динамо»

    Раніше Руслан був відсутній у заявці команди на офіційному сайті УПЛ

    Київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців.

    Зокрема, ще 1 лютого «біло-сині» поповнили заявку Беньяміном Вербичем, Карлосом Самбрано, Дмитром Хльобасом та Артемом Шабановим.

    Після цього в експертів і вболівальників з’явилися запитання щодо відсутності у списку Руслана Ротаня.

    Але ветерана українського футболу «Динамо» дозаявило у п’ятницю, 9 лютого.

    Інших змін у заявці київського клубу наразі не відбулося.

    Зазначимо, що Вербич і Ротань заграні у єврокубках за попередні клуби, тому грати у складі «Динамо» у матчах Ліги Європи навесні не зможуть.

    Нагадаємо, «Динамо» дозаявило на матчі Ліги Європи Хльобаса, Шабанова та легіонера Самбрано.

    Додамо, що для киян весняна частина розпочинається домашнім матчем проти «Олімпіка», який відбудеться у неділю, 18 лютого.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Руслан Ротань ФК «Динамо»
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