«Динамо» таки дозаявило на весняні матчі Прем'єр-ліги Ротаня

Раніше Руслан був відсутній у заявці команди на офіційному сайті УПЛ

Київське «Динамо» дозаявило на весняну частину чемпіонату України сезону-2017/18 відразу кількох нових виконавців. Зокрема, ще 1 лютого «біло-сині» поповнили заявку Беньяміном Вербичем, Карлосом Самбрано, Дмитром Хльобасом та Артемом Шабановим. Після цього в експертів і вболівальників з’явилися запитання щодо