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    Стало відомо, яким матчем відкриється друга частина чемпіонату Прем'єр-ліги

    16 лютого весняну частину УПЛ відкриють «Шахтар» і «Чорноморець»
    Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років. Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги. 20 тур 16 лютого (п’ятниця) «Шахтар» – «Чорноморець» – 19:00 17 лютого (субота) «Сталь» – ФК «Олександрія»
    • Сьогодні, 18:48
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    16 лютого весняну частину УПЛ відкриють «Шахтар» і «Чорноморець»

    Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років.

    Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

    20 тур

    16 лютого (п’ятниця)

    «Шахтар» – «Чорноморець» – 19:00

    17 лютого (субота)

    «Сталь» – ФК «Олександрія» – 14:00

    «Ворскла» – «Верес» – 17:00

    18 лютого (неділя)

    «Зірка» – «Маріуполь» – 14:00

    «Карпати» – «Зоря» – 14:00

    «Динамо» – «Олімпік» – 17:00

    Нагадаємо, у Прем’єр-ліги з'явиться новий спонсор.

    Окрім того, українська Прем'єр-ліга потрапила до двадцятки топ-чемпіонатів у цікавому рейтингу.

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