Стало відомо, яким матчем відкриється друга частина чемпіонату Прем'єр-ліги
- Сьогодні, 18:48
-
Розсилка
16 лютого весняну частину УПЛ відкриють «Шахтар» і «Чорноморець»
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 20-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.
20 тур
16 лютого (п’ятниця)
«Шахтар» – «Чорноморець» – 19:00
17 лютого (субота)
«Сталь» – ФК «Олександрія» – 14:00
«Ворскла» – «Верес» – 17:00
18 лютого (неділя)
«Зірка» – «Маріуполь» – 14:00
«Карпати» – «Зоря» – 14:00
«Динамо» – «Олімпік» – 17:00
Нагадаємо, у Прем’єр-ліги з'явиться новий спонсор.
Окрім того, українська Прем'єр-ліга потрапила до двадцятки топ-чемпіонатів у цікавому рейтингу.