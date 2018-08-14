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    «Динамо» в Києві здолало чеську «Славію» та вийшло у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

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    Фото: ФК Динамо - «Динамо» в Києві здолало чеську «Славію» та вийшло у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
    Фото: ФК Динамо

    Матч завершився впевненою перемогою київського клубу з рахунком 2:0

    У вівторок, 14-го серпня, «Динамо» зустрілося зі «Славією» в матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Перемогу з рахунком 2:0 святкували підопічні Олександра Хацкевича.

    Рахунок у матчі відкрив півзахисник київського клубу Беньямін Вербич.

    У другому таймі київський клуб подвоїв перевагу завдяки голу Артема Бєсєдіна.

    Цього виявилося достатньо, щоб пройти у фінальний раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Як відомо, у першому матчі була зафіксована нічия 1:1.

    Ліга чемпіонів з футболу

    3-й кваліфікаційний раунд

    Матч-відповідь

    «Динамо» - «Славія» 2:0 (1:0)

    Голи: 1:0 - Вербич (11), 2:0 - Бєсєдін (74)

    «Динамо»: Бойко, Кадар, Бурда (Шабанов, 75), Піварич, Кендзьора, Шепелєв (Буяльський, 87), Сидорчук, Циганков (Морозюк, 90), Вербич, Гармаш, Бєсєдін

    «Славія»: Коларж, Делі, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуї, Соучек, Гушбаувер (Фрідріх, 85), Сікора, Стох, Змргал (Белуце, 68), Тецл (Шкода, 75)

    Попередження: Гушбаувер (38), Коварж (39), Боржил (86), Цоуфал (90)

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