«Динамо» в серії пенальті вперше за п’ять років виграло Кубок України (відео)

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«Динамо» здобуло перший за останніх п'ять років національний Кубок Фото - Dynamomania

У фіналі кияни першими пропустили, але змогли зламати хід гри

Команда київського «Динамо» 12-й раз у історії виграла Кубок України. У драматичному фінальному матчі в Харкові, який вперше в історії судила жінка Катерина Монзуль, кияни здобули вольову перемогу над полтавською «Ворсклою».

«Динамо» (Київ) – «Ворскла» (Полтава) – 1:1, по пенальті 8:7

Голи: 0:1 – Руслан Степанюк (11). 1:1 – Вербіч (28)

Пенальті: Пуцлін - 0:1. Вербіч - 1:1. Ібрагім Кане - 1:2. Віктор Циганков - 2:2. Луїзао - 2:3. Кендзьора - 3:3. Євген Опанасенко - 3:4. Карлос Де Пена - 4:4. Пап-Аліюн Ндіайє - 4:5. Олександр Андрієвський - 5:5. Володимир Чеснаков - 5:6. Сергій Сидорчук - 6:6. Пердута - 6:7. Шапаренко - 7:7. Сапай - 7:7 (воротар). Віталій Миколенко - 7:7 (воротар). Баєнко - 7:7 (над поперечиною). Артем Шабанов - 8:7

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Олександр Сирота, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв (Олександр Андрієвський, 117) – Георгій Цитаїшвілі (Віктор Циганков, 60), Буяльський (Шапаренко, 99), Карлос Де Пена – Вербіч. Тренер – Олексій Михайличенко

«Ворскла»: Дмитро Різник – Пердута, Володимир Чеснаков (к), Пап-Аліюн Ндіайє, Сапай – Олександр Скляр (Едін Шехіч, 95), Руслан Степанюк (Баєнко, 115) – Якубу Наджіб (Євген Опанасенко, 76), Пуцлін, Ібрагім Кане – Кулач (Луїзао, 76). Тренер – Юрій Максимов

Судді: Катерина Монзуль (Харків) – Марина Стрілецька (Суми), Олександра Ардашева (Київ)

Попередження: Олександр Сирота (9), Артем Шабанов (80), Буяльський (89), Вербіч (113) – Олександр Скляр (41), Пердута (105+1)

8 липня. Харків. ОСК «Металіст». Без глядачів

Зустріч розпочалася несподівано. Заробивши штрафний на правому фланзі, ворскляни його розіграли, Ібрагім Кане виконав навіс, а загублений Сергієм Сидорчуком Руслан Степанюк ледь не зайшов з м’ячем у ворота – 0:1.

Швидко пропустивши, динамівці влаштували на ворота суперників справжній штурм. «Ворсклу» двічі врятував Дмитро Різник, спершу витягши з-під поперечини м’яч після удару головою Олександра Сироти, а потім закривши собою ворота, коли Беньямін Вербіч бив метрів із семи після передачі Віталія Миколенка зліва без перешкод.

А на 28-й хвилині Різник виявився безсилим. На цей раз Вербіч, отримавши передачу справа від Карлоса Де Пени, прийняв м’яч і з розвороту метрів з семи пробив у верхній кут – 1:1.

До перерви той же Вербіч непогано пробив метрів з 25-ти, але Різник у стрибку м’яч із нижнього кута дістав.

Другий тайм розпочався із двох поспіль гострих атак «Ворскли». Обидва рази зліва гру загострював Кане. Спершу він намагався поцілити в дальній кут, а потім асистував Кулачеві, проте Владислав не зміг влучно пробити зльоту.

Власне, надалі картина на полі була доволі цілісною: «Динамо» тисло – «Ворскла» захищалася з розрахунком на контратаки. Випади полтавців були доволі гострими і один із них цілком міг завершити Кулач. Натомість Вербіч навіть забив, але бригада арбітринь побачила в словенця, який замикав передачу Томаша Кендзьори справа, сумнівний офсайд.

«Динамо» суттєво підсилило гру після виходу на заміну Віктора Циганкова. То саме Віктор ініціював атаку, яку продовжував Володимир Шепелєв і ледь не завершив зрізкою у власні ворота Пап-Аліюн Ндіайє. Але «Ворсклу» якимось дивним чином, відбивши м’яч ногами, врятував Різник.

Та хвилин за 20 до завершення основного часу команди стали діяти помітно обережніше, розуміючи, що кожна помилка може стати вирішальною. Врешті, ця обережність перевела гру в екстратайм.

Полтавці у додаткових 30 хвилин мали нагоду відзначитися першими. Сталося це відразу після виходу на заміну Едіна Шехіча. У карному майданчику киян утворився сумбур, але ні Шехіч, ні Степанюк у цьому хаосі проштовхнути м'яч у ворота крізь ліс динамівських ніг не змогли.

Але загалом суперники в додатковий час діяли так само обережно, як і наприкінці основних 90 хвилин. Як наслідок – пенальті. На них Юрій Максимов збирався випустити героя півфінального поєдинку проти «Маріуполя», 16-річного воротаря Павла Ісенка. Проте, на нещастя ворсклян, наприкінці зустрічі травмувався Степанюк, щоб замінити якого, тренерові полтавців довелося використати останній з допустимих в умовах нинішніх коронавірусних реалій, четвертий замінний слот.

А отже відповідальним за серію одинадцятиметрових став чемпіон світу серед молоді Дмитро Різник. І він справді ледь не зробив диво. То коли витягнув з самісінького кута удар від Віталія Миколенка, коли той ішов реалізовувати так званий матч-бол. До того команди по сім разів пробили влучно, а восьмий постріл від Вадима Сапая відбив Георгій Бущан. Проте потім над поперечиною пробив ще одним ворсклянин Володимир Баєнко. Другого подарунку суперникам Артем Шабанов уже не подарував. Його удар у верхній кут був ідеальним.

8:7 у серії – «Динамо» переможець Кубка України-2019/2020!