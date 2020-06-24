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    16-річний воротар відбив три пенальті і вивів «Ворсклу» у фінал Кубка України

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    Павло Ісенко став героєм півфінальної серії - 16-річний воротар відбив три пенальті і вивів «Ворсклу» у фінал Кубка України
    Павло Ісенко став героєм півфінальної серії
    Фото - ФК «Ворскла»

    Полтавці посперечаються за трофей удруге в історії

    Визначився другий фіналіст Кубка України з футболу сезону-2019/2020.

    У Маріуполі полтавська «Ворскла» перемогла в серії післяматчевих одинадцятиметрових місцевий клуб. Героєм серії став 16-річний воротар Павло Ісенко, котрого Юрій Максимов за лічені секунди до завершення екстра-тайму випустив замість чемпіона світу-2019 серед молоді Дмитра Різника. Ісенко відбив три удари суперників, тоді як його досвідченіший маріупольський візаві Євген Гальчук потягнув один удар, а ще раз Едін Шехіч поцілив у поперечину.

    «Маріуполь» - «Ворскла» (Полтава) – 1:1, по пенальті 2:3

    Голи: 1:0 – Сергій Горбунов (37). 1:1 – Ібрагім Кане (80, з пенальті)

    Пенальті: 0:1 – Пуцлін. 0:1 – Кулаков (воротар). 0:1 – Шехіч (над поперечиною). 1:1 – Кащук. 1:2 – Ібрагім Кане. 2:2 – Полегенько. 2:3 – Олександр Скляр. 2:3 – Данило Ігнатенко (воротар). 2:3 – Баєнко (воротар). 2:3 – Віктор Корнієнко (воротар)

    У фіналі «Ворскла» зіграє з київським «Динамо», котре тиждень тому переграло в першому півфіналі першоліговий «Минай».

    Фінальний матч запланований на 8 липня у Львові.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК Ворскла ФК «Маріуполь» Ібрагім Кане Олександр Скляр Едін Шехіч Олександр Бабич Данило Ігнатенко Павло Полегенько Олексій Кащук Віктор Корнієнко Євген Гальчук Володимир Баєнко Юрій Максимов Сергій Горбунов Дмитро Різник Павло Ісенко Андрій Кулаков Давид Пуцлін
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