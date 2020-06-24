16-річний воротар відбив три пенальті і вивів «Ворсклу» у фінал Кубка України



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Павло Ісенко став героєм півфінальної серії Фото - ФК «Ворскла»

Полтавці посперечаються за трофей удруге в історії

Визначився другий фіналіст Кубка України з футболу сезону-2019/2020.

У Маріуполі полтавська «Ворскла» перемогла в серії післяматчевих одинадцятиметрових місцевий клуб. Героєм серії став 16-річний воротар Павло Ісенко, котрого Юрій Максимов за лічені секунди до завершення екстра-тайму випустив замість чемпіона світу-2019 серед молоді Дмитра Різника. Ісенко відбив три удари суперників, тоді як його досвідченіший маріупольський візаві Євген Гальчук потягнув один удар, а ще раз Едін Шехіч поцілив у поперечину.

«Маріуполь» - «Ворскла» (Полтава) – 1:1, по пенальті 2:3

Голи: 1:0 – Сергій Горбунов (37). 1:1 – Ібрагім Кане (80, з пенальті)

Пенальті: 0:1 – Пуцлін. 0:1 – Кулаков (воротар). 0:1 – Шехіч (над поперечиною). 1:1 – Кащук. 1:2 – Ібрагім Кане. 2:2 – Полегенько. 2:3 – Олександр Скляр. 2:3 – Данило Ігнатенко (воротар). 2:3 – Баєнко (воротар). 2:3 – Віктор Корнієнко (воротар)

У фіналі «Ворскла» зіграє з київським «Динамо», котре тиждень тому переграло в першому півфіналі першоліговий «Минай».

Фінальний матч запланований на 8 липня у Львові.