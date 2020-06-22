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    «Шайка-лєйка» чинить свавілля». Тренер клубу Засух обурений суддівством у матчі проти «Динамо»

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    Руслан Костишин обурений діями арбітрів - «Шайка-лєйка» чинить свавілля». Тренер клубу Засух обурений суддівством у матчі проти «Динамо»
    Руслан Костишин обурений діями арбітрів
    Фото - UA-Футбол

    Руслан Костишин не приховує обурення

    Наставник «Колоса» з Ковалівки Руслан Костишин прокоментував поразку своєї команди від «Динамо». Власне, він коментував не стільки гру, скільки суддівство рефері Сергія Бойка, котрий призначив у матчі чотири пенальті. Два з них – у ворота «Колоса», клубу, який утримує сімейство Засух.

    «Я буду коментувати суддівство, - сказав тренер у післяматчевому коментарі. - Ця «шайка-лєйка» Бойко-Арановський – просто свавілля (Євген Арановський – ще один арбітр FIFA, який відповідав у матчі за відео-асистента, – прим.). Це та сама зв'язка, що була з «Олександрією». Було упередження. Скільки він дивився перший момент з пенальті?

    Суддям уже VAR дали. Я не знаю, ми – «Колос», ми не можемо грати проти «Динамо», проти Бойка з Арановським і ще проти VAR. Я розумію, можеш помилятися, але ти дивишся відео. Навіть футболісти «Динамо» самі сміються. Як не ганьбити суддів? Нас не вбивають, у нас немає завдання. Просто два чуда вислужуються».

     Читайте також: «Динамо» в матчі з чотирма призначеними і одним відміненим пенальті здолало «Колос» (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Сергій Бойко Прем’єр-ліга ФК «Колос» (Ковалівка) Руслан Костишин Євген Арановський
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