«Шайка-лєйка» чинить свавілля». Тренер клубу Засух обурений суддівством у матчі проти «Динамо»



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Руслан Костишин обурений діями арбітрів Фото - UA-Футбол

Руслан Костишин не приховує обурення

Наставник «Колоса» з Ковалівки Руслан Костишин прокоментував поразку своєї команди від «Динамо». Власне, він коментував не стільки гру, скільки суддівство рефері Сергія Бойка, котрий призначив у матчі чотири пенальті. Два з них – у ворота «Колоса», клубу, який утримує сімейство Засух.

«Я буду коментувати суддівство, - сказав тренер у післяматчевому коментарі. - Ця «шайка-лєйка» Бойко-Арановський – просто свавілля (Євген Арановський – ще один арбітр FIFA, який відповідав у матчі за відео-асистента, – прим.). Це та сама зв'язка, що була з «Олександрією». Було упередження. Скільки він дивився перший момент з пенальті?

Суддям уже VAR дали. Я не знаю, ми – «Колос», ми не можемо грати проти «Динамо», проти Бойка з Арановським і ще проти VAR. Я розумію, можеш помилятися, але ти дивишся відео. Навіть футболісти «Динамо» самі сміються. Як не ганьбити суддів? Нас не вбивають, у нас немає завдання. Просто два чуда вислужуються».