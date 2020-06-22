«Динамо» в матчі з чотирма призначеними і одним відміненим пенальті здолало «Колос» (відео)

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Герой матчу - суддя Сергій Бойко Фото - Вікіпедія

Мінімум половина пенальті були неоднозначними

Команда київського «Динамо» під здивою, яка не припинялася усі 90 хвилин ігрового часу, помогла у матчі 27-го туру Прем’єр-ліги ковалівський «Колос».

«Динамо» (Київ) – «Колос» (Ковалівка) – 2:1

Голи: 1:0 – Віктор Циганков (64, з пенальті). 1:1 – Вільг’яльмссон (69, з пенальті). 2:1 – Карлос Де Пена (87, з пенальті)

На 53-й хвилині Андрій Богданов не реалізував пенальті (воротар)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Буяльський (к) (Шапаренко, 90), Володимир Шепелєв (Кадірі, 76), Олександр Андрієвський (Дуелунн, 57) – Георгій Цитаїшвілі (Віктор Циганков, 46), Назарій Русин (Карлос Де Пена, 57), Вербіч. Тренер – Олексій Михайличенко

«Колос»: Євген Волинець – Євген Єфремов, Віталій Гавриш (к), Кирило Петров, Владислав Ємець – Мілько – Олег Ільїн (Антюх, 83), Денис Костишин (Вільг’яльмссон, 62), Андрій Богданов, Морозко (Вадим Парамонов, 64) – Володимир Лисенко (Олег Кожушко, 73). Тренер – Руслан Костишин

Судді: Сергій Бойко (Іванків) – Андрій Скрипка (Кропивницький), Олександр Корнійко (Миргород)

Попередження: Георгій Цитаїшвілі (19), Денис Попов (52) – Мілько (40), Владислав Ємець (61), Євген Єфремов (86)

На 49-й хвилині попереджено, на 63-й хвилині вилучено (друге попередження) Кирила Петрова

22 червня. НСК «Олімпійський». Без глядачів

Впродовж першої половини фаворити не мали навіть натяку на перевагу. Більше того, гостріше діяли ковалівці, котрі мали навіть непогану нагоду забити, проте Євген Єфремов ударом головою після подачі кутового трохи не влучив у ворота.

Динамівці свою єдину нагоду втратили незадовго до перерви, коли Олександр Андрієвський ударом сходу пробив над поперечиною.

Після поновлення гри Олексій Михайличенко випустив замість Георгія Цитаїшвілі Віктора Циганкова. Поява лідера, який поступово набирає форму після травми, відразу пожвавила гру киян і на самому початку другої половини Циганков пробивав з гострого кута зліва – «Колос» врятував Євген Волинець.

Але в підсумку «Динамо» ледь не опинилося в ролі наздоганяючого. Денис Попов зіграв рукою у межах карного майданчика і рефері справедливо вказав на позначку. Проте Георгій Бущан удар Андрія Богданова з одинадцяти метрів потягнув.

А через десять хвилин Сергій Бойко призначив пенальті вже в інші ворота. На цей раз вихованець «Динамо» Кирило Петров сфолив проти Беньяміна Вербіча, отримав друге попередження, залишив команду в меншості, а Циганков з позначки не промахнувся – 1:0.

Однак попереду кияни були недовго. Невдовзі другий пенальті арбітр призначив уже в їх ворота. Тепер уже Віталій Миколенко притримав на вході у карну зону Олега Ільїна. Бити одинадцятиметровий взявся ісландець Арні Вільг’яльмссон. І впорався з завданням чітко – 1:1.

Врешті, судді Бойку так сподобалося призначати пенальті, що він вказав на позначку вчетверте. Правда, потім після тривалих перемовин по радіозв’язку і перегляду повторів своє рішення відмінив.

Але згодом рефері все ж продовжив розпочате і з допомогою VAR таки призначив одинадцятиметровий, який вирішив долю гри. Вже після того, як епізод був заграний, Бойко пішов переглядати епізод з падінням Карлоса Де Пени і вказав на позначку. Сам постраждалий не промахнувся – 2:1.

«Динамо» набрало 55 очок і вийшло на чисте друге місце в таблиці. «Зоря» відстає на три пункти і йде третьою. «Колос має 26 очок і безнадійно шостий.