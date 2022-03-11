Дитячий футбольний тренер посмертно отримав звання Героя України

Тренер Снігурівської ДЮСШ Юрій Блоха віддав життя у боротьбі за незалежність Батьківщини

На офіційному сайті Офісу Президента оприлюднили черговий список бійців, яким надали звання Герой України. На жаль, значній частині – посмертно. Серед них – дитячий футбольний тренер Снігурівської ДЮСШ Юрій Блоха, – повідомляє Football24.ua. спорт, війна

Герой України також працював учителем фізичної культури та допризовної підготовки Березнегуватського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів (Миколаївська область). Молодший лейтенант Юрій Блоха з перших днів війни давав мужню відсіч російському окупанту, за що відзначений званням Герой України (посмертно) з удостоєнням ордена «Золота зірка».

Нагадаємо, що Олександр Поворознюк, президент футбольного клубу «Інгульець» із смт. Петрово Кіровоградської області заявив, що всі мешканці населеного пункту готові дати бій російському агресору. «Перебуваємо у стані підвищеної бойової готовності – за 50 км російські танки. Чекаємо дати бій, всі під'їзди до Петрова, включаючи мости та дороги, заміновані. Танки не зайдуть. А як і зайдуть – то одиниці, і «коктейлів Молотова» вистачить на всіх», – сказав Поворознюк.

Колишній гравець «Динамо», збірної України та лондонського «Арсенала» Олег Лужний захищає Україну в лавах територіальної оборони.