Футболіст «Шахтаря» Корнієнко про обстріл Маріуполя: «Росіяни, ви – виродки, помріть і горіть»

«Ти знищуєш матерів, які навіть не встигли сьогодні народити діток» – Корнієнко

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко висловився про військове вторгнення Росії в Україну. Про це він повідомив в своєму Instagram.

Корнієнко не зміг пройти повз те, що окупанти скинули авіабомбу на пологовий будинок в Маріуполі і висловив свою думку про дії російської армії у себе в інстаграмі.

«Росіяни, тварюки, ви що робите? Путін, гнида, тобі повернеться су*а таким бумерангом. Страждають невинні люди від твоїх ракет, бомб – скотина ти, хіба можна так робити? Невже тобі не шкода? Виродок ти. Ти знищуєш матерів, які навіть не встигли сьогодні народити діток. Хто буде за це нести відповідальність, мерзото, су*а тебе розірвуть і ніколи в житті не пробачать цього. Росіяни, ви – виродки, помріть і горіть. Україна буде все. Слава Україні», – написав Корнієнко.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.