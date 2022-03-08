Легендарний футболіст Олег Лужний записався до тероборони

Колишній гравець «Динамо» боронить Україну від окупантів

Колишній гравець «Динамо», збірної України та лондонського «Арсенала» Олег Лужний захищає Україну в лавах територіальної оборони. Про це він розповів в інтерв’ю британському виданню Daily Mirror – повідомляє Sport.ua.

«Зараз я знаходжуся в Україні, де всі наші люди захищають Батьківщину. Я вступив до лав територіальної оборони. Ситуація дуже напружена, сирена лунає три-чотири рази на день, також вночі. Людям доводиться швидко тікати у бомбосховища, жінки з маленькими дітьми, які не розуміють, що відбувається, вони налякані.

Російські окупанти обстрілюють і руйнують цілі міста та селища, люди залишаються без газу, світла, води та їжі. Але наша нація як ніколи єдина. Ми не здамося, кожен намагається допомогти як можна краще.

Я підтримую всі санкції проти Росії. Коли нація обирає президента, вона також несе відповідальність за дії обраного президента. Якщо вони мовчать – значить, підтримують те, що зараз відбувається: вторгнення в мирну країну», – сказав Лужний.

Нагадаємо, що тренер футбольного клубу «Таврія» Олег Федорчук вважає, що у військовому плані російські агресори поступилися. «Війна насправді закінчилася. Якби не було в Росії ядерної зброї, то вже була б капітуляція. Чисто у військовому плані ясно, що ми перемогли. Наразі йдуть торги», – сказав Федорчук.