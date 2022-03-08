Легендарний футболіст Олег Лужний записався до тероборони
Найкращим призом для Лужного стане голова Путіна
Колишній гравець «Динамо» боронить Україну від окупантів
Колишній гравець «Динамо», збірної України та лондонського «Арсенала» Олег Лужний захищає Україну в лавах територіальної оборони. Про це він розповів в інтерв’ю британському виданню Daily Mirror – повідомляє Sport.ua.
«Зараз я знаходжуся в Україні, де всі наші люди захищають Батьківщину. Я вступив до лав територіальної оборони. Ситуація дуже напружена, сирена лунає три-чотири рази на день, також вночі. Людям доводиться швидко тікати у бомбосховища, жінки з маленькими дітьми, які не розуміють, що відбувається, вони налякані.
Російські окупанти обстрілюють і руйнують цілі міста та селища, люди залишаються без газу, світла, води та їжі. Але наша нація як ніколи єдина. Ми не здамося, кожен намагається допомогти як можна краще.
Я підтримую всі санкції проти Росії. Коли нація обирає президента, вона також несе відповідальність за дії обраного президента. Якщо вони мовчать – значить, підтримують те, що зараз відбувається: вторгнення в мирну країну», – сказав Лужний.
Нагадаємо, що тренер футбольного клубу «Таврія» Олег Федорчук вважає, що у військовому плані російські агресори поступилися. «Війна насправді закінчилася. Якби не було в Росії ядерної зброї, то вже була б капітуляція. Чисто у військовому плані ясно, що ми перемогли. Наразі йдуть торги», – сказав Федорчук.
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