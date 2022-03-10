Президент ФК «Інгулець» показав, як готується до зустрічі з окупантами

Гравці футбольної команди «Інгулець» поки що знаходяться в резерві

Олександр Поворознюк, президент футбольного клубу «Інгульець» із смт. Петрово Кіровоградської області заявив, що всі мешканці населеного пункту готові дати бій російському агресору.

«Перебуваємо у стані підвищеної бойової готовності – за 50 км російські танки. Чекаємо дати бій, всі під'їзди до Петрова, включаючи мости та дороги, заміновані. Танки не зайдуть. А як і зайдуть – то одиниці, і «коктейлів Молотова» вистачить на всіх.

На даний момент усі гравці футбольної команди «Інгульець» перебувають дома. Але якщо буде тяжко, підійдуть і футболісти, підніму всіх. Але поки справляємось, всі хто треба – озброєні», – сказав Поворознюк.

Нагадаємо, що колишня дружина футболіста i тренера, зрадника України Анатолія Тимощука Надія Навроцька на своїй сторінці у фейсбуці звернулася до свого колишнього чоловіка: «Толік, українських дітей вбивають люди, яким ти зараз лижеш дупу. І вбиваєш цих дітей ти теж разом з ними. Коли жереш в ресторані по кілька разів на день і годуєш там своїх попів і повій. Коли розводиш там бізнеси, купуєш шмотки і заправляєш машини. Ти кожен день платиш податок упирям, які з твоїх грошей купують ракети i винищують наших дітей».