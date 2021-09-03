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    «Донбасс» з поразки дебютував у Лізі чемпіонів

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    Чемпіони України не використали чисельну більшість перед фінальною сиреною&nbsp; - «Донбасс» з поразки дебютував у Лізі чемпіонів
    Чемпіони України не використали чисельну більшість перед фінальною сиреною 
    Фото: ХК Донбас

    Чемпіони України з хокею зазнали поразки в післяматчевій серії буллітів

    «Донбас» з поразки стартував у Лізі чемпіонів. Гра проти данського «Рунгстеда» стала першою в українській історії хокею.

    «Донбас» домашні зустрічі буде проводити в київському Палаці спорту, і перша половина гри явно порадувала вболівальників. Господарі контролювали хід поєдинку і в першому періоді Медведєв реалізував більшість. Щоправда, маючи ще кілька шансів в чисельній перевазі, команда свої нагоди не використала. У тому числі в другій 20-хвилинці «Донбас» грав 5 на 3.

    Це завершилося тим, що суперник використав свою більшість і зрівняв рахунок в середині періоду. Під сирену «Рунгстед» серйозно насів на ворота «Донбасу» і зрівняв рахунок.

    В третій 20-хвилинці данці вийшли вперед, проте Пересунько зумів відновити рівність.

    За три хвилини до завершення третього періоду «Донбас» отримав 5-хвилинну більшість, але її не використав. Зустріч перейшла в серію буллітів, де українська команда не реалізувала жодної спроби і поступилася – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

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    Теги: Ліга чемпіонів хокей
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    «Донбасс» з поразки дебютував у Лізі чемпіонів