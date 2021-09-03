Півзахисник «Динамо» залишив розташування збірної України

Віталій Буяльський не зіграє у відбірному матчі чемпіонату світу з Францією

Півзахисник збірної України Віталій Буяльський не візьме участь у відбірному матчі чемпіонату світу з Францією. Футболіст «Динамо» вже залишив розташування національної команди після отриманої травми.

Буяльський зазнав пошкодження м’яза в матчі з Казахстаном (2:2). Приблизний термін відновлення Віталія – два тижні.

В той же час хавбек Олександр Зінченко, який пропустить матч з Францією через дискваліфікацію, тренувався в загальній групі збірної України. Очевидно, гравець «Манчестер Сіті» зіграє в товариській зустрічі проти Чехії, яка пройде 8 вересня.

Матч проти Казахстану став першим для Віталія в футболці національної команди з 2019 року.

Зустріч Україна – Франція на НСК Олімпійський розпочнеться 4 вересня о 21:45.