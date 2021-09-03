  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко розповів, чому залишив збірну України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко не збирався залишати збірну України - Шевченко розповів, чому залишив збірну України
    Андрій Шевченко не збирався залишати збірну України
    Фото з відкритих джерел

    З тренером національної команди не продовжили угоду

    Андрій Шевченко, який керував футбольною збірною України протягом п’яти років і залишив її за місяць перед відбірними матчами чемпіонату світу, розповів, що не переривати співпрацю з національною командою.

    «Я отримав величезне задоволення від співпраці з футболістами національної команди. Ми були одним цілим, – розповів Шевченко. – Найважливіше, напевно, питання про те, чому я і моя команда не продовжили роботу зі збірною. Після чемпіонату Європи ми прийняли рішення продовжити контракт, зробити пролонгацію з національною командою. По приїзду в Київ я зустрівся з президентом Павелко, де йому про це повідомив. Він відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому я полетів у відпустку. Я зустрівся ще раз з ним на фіналі чемпіонату Європи – розмови про пролонгацію не було.

    30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. В жодному разі я не говорив про те, що йду, я тільки оголосив усім, що мій контракт закінчився».

    Шевченко очолював збірну з 2016 по 2021 рік.

    З новим наставником, Олександром Петраковим, національна команда зіграла внічию з Казахстаном – 2:2.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко розповів, чому залишив збірну України