Донецький «Олімпік» залишили відразу троє футболістів
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Розсилка
Щедрий, Кісіль і Захарків не гратимуть за донецький клуб у новому сезоні
Три футболісти «Олімпіка» покинули донецьку команду.
За обопільною згодою сторін розірвано контракти з півзахисниками Артемом Щедрим і Русланом Кісілєм, а також нападником Юрієм Захарківим.
Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Усі троє поповнили склад «олімпійців» взимку.
На рахунку 26-річного Кісіля 10 матчів у поточному сезоні й один гол (у ворота «Сталі»).
В активі 25-річного Щедрого сім матчів та один забитий м'яч (він засмутив «Карпати»), а 22-річний Захарків зіграв тільки у трьох поєдинках.
«Керівництво ФК «Олімпік» дякує хлопцям за співпрацю та бажає їм подальших успіхів у кар'єрі», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.
Нагадаємо, російські клуби намагаються переманити футболіста «Олімпіка».
А «Зоря» вже підписала контракт з голкіпером донецького клубу Заурі Махарадзе, який прийняв грузинське громадянство.