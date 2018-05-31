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    Донецький «Олімпік» залишили відразу троє футболістів

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    Фото ФК&nbsp;&laquo;Олімпік&raquo; - Донецький «Олімпік» залишили відразу троє футболістів
    Фото ФК «Олімпік»

    Щедрий, Кісіль і Захарків не гратимуть за донецький клуб у новому сезоні

    Три футболісти «Олімпіка» покинули донецьку команду.

    За обопільною згодою сторін розірвано контракти з півзахисниками Артемом Щедрим і Русланом Кісілєм, а також нападником Юрієм Захарківим.

    Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

    Усі троє поповнили склад «олімпійців» взимку.

    На рахунку 26-річного Кісіля 10 матчів у поточному сезоні й один гол (у ворота «Сталі»).

    В активі 25-річного Щедрого сім матчів та один забитий м'яч (він засмутив «Карпати»), а 22-річний Захарків зіграв тільки у трьох поєдинках.

    «Керівництво ФК «Олімпік» дякує хлопцям за співпрацю та бажає їм подальших успіхів у кар'єрі», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

    Нагадаємо, російські клуби намагаються переманити футболіста «Олімпіка».

    А «Зоря» вже підписала контракт з голкіпером донецького клубу Заурі Махарадзе, який прийняв грузинське громадянство.

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