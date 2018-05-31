Донецький «Олімпік» залишили відразу троє футболістів

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Фото ФК «Олімпік»

Щедрий, Кісіль і Захарків не гратимуть за донецький клуб у новому сезоні

Три футболісти «Олімпіка» покинули донецьку команду.

За обопільною згодою сторін розірвано контракти з півзахисниками Артемом Щедрим і Русланом Кісілєм, а також нападником Юрієм Захарківим.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Усі троє поповнили склад «олімпійців» взимку.

На рахунку 26-річного Кісіля 10 матчів у поточному сезоні й один гол (у ворота «Сталі»).

В активі 25-річного Щедрого сім матчів та один забитий м'яч (він засмутив «Карпати»), а 22-річний Захарків зіграв тільки у трьох поєдинках.

«Керівництво ФК «Олімпік» дякує хлопцям за співпрацю та бажає їм подальших успіхів у кар'єрі», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Нагадаємо, російські клуби намагаються переманити футболіста «Олімпіка».

А «Зоря» вже підписала контракт з голкіпером донецького клубу Заурі Махарадзе, який прийняв грузинське громадянство.