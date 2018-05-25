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    Офіційно: «Зоря» підписала контракт з грузинським воротарем

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    Заурі Махарадзе - Офіційно: «Зоря» підписала контракт з грузинським воротарем
    Заурі Махарадзе

    Заурі Махарадзе продовжить кар'єру у луганському клубі

    У п’ятницю, 25 травня, були поставлені підписи під трирічним контрактом, який ознаменував перехід у «Зорю» голкіпера Заурі Махарадзе.

    Таким чином, у це міжсезоння команду, услід за Леваном Арвеладзе, поповнив другий гравець, інформує офіційний сайт луганського клубу.

    Заурі Махарадзе протягом тривалого часу був лідером донецького «Олімпіка», міцно застовпивши за собою позицію номер один у воротах цієї команди.

    Нещодавно Заурі отримав виклик до національної збірної Грузії, що є ще одним досягненням вищевказаного воротаря.

    У сезоні, що завершився, Махарадзе провів за «Олімпік» 26 матчів, у яких пропустив 33 голи та зберіг ворота у недоторканності дев'ять разів.

    «Вітаємо Заурі у складі нашого клубу та бажаємо вдалих «сухих» матчів», - йдеться у повідомленні прес-служби «Зорі».

    Раніше була інформація, що воротар «Олімпіка», який прийняв грузинське громадянство, переходить у «Зорю».

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